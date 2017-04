Paraguay tuvo un crecimiento demasiado rápido

El Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), José Juan Ruiz, en entrevista con 5días dio algunos detalles sobre los resultados económicos del Paraguay.

MÉRITOS

La entrevista se llevó a cabo en el marco de la 58ª Reunión Anual de Gobernadores del BID y de la 32ª Reunión Anual de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII). El Economista Jefe del BID mencionó: “Decir que Paraguay crece bien, es bajarle los méritos al país. Paraguay en los últimos años está en el pódium de las tasas de crecimiento” más elevadas de América Latina. La economía paraguaya ha tenido un proceso de crecimiento muy rápido, hay una parte que tiene su origen en el desarrollo del sector privado, en la ampliación de las ventajas competitivas que el Paraguay tiene y que las ha sabido poner sobre la mesa. Yo creo que todo esto ha ayudado al crecimiento del país.

INVERSIÓN

Ruiz, agregó que hace falta invertir en infraestructura, en creación de servicios sociales para tramitar hacia una economía más sofisticada e integrada.

Con relación a la deuda del país, el Economista Jefe mencionó que si los proyectos en los cuales se está invirtiendo la deuda son razonables y generan recursos para el pago de las obligaciones, son proyectos positivos para el Paraguay.

BONOS

Con relación a la última colocación de bonos del Paraguay, José Juan Ruiz comentó: “Ustedes han emitido US$ 500 millones al 4,7%, mientras que Argentina ha emitido la semana pasada US$ 1.500 millones al 8%. No es una pequeña diferencia, estamos hablando de que realmente Paraguay como socio tiene beneficios”.