El mercado cervecero mueve US$ 413 millones a nivel local

El mercado de las bebidas alcohólicas es uno de los que genera un importante movimiento económico en nuestro país.

Según datos de la Consultora CCR, a nivel local este negocio cervecero movió en el 2016 US$ 413 millones y comercializó un total de 218 millones de litros de la bebida espirituosa.

En cuanto al segmento de consumo, el mayor generador de ventas son las no retornables, llevándose el 57% de las ventas, dejando abajo a las retornables con un 43%.

Atendiendo a las áreas de consumo, la concentración principal de comercialización es en el interior del país, donde se consumen 6 de cada 10 litros de cervezas vendidas en el país.

IMPORTACIÓN

En términos de importación, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, en el año 2016 movilizaron aproximadamente US$ 119 millones.

La Cervecería Paraguaya constituye la principal productora de cerveza en Paraguay y elabora 240 mil hectolitros de cerveza, siendo el segundo mayor importador del producto.

EL 4º LUGAR

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre consumo de alcohol en América Latina y el Caribe, colocó a Paraguay en el cuarto lugar entre los países que más beben en la región.

Según los datos, en el país en promedio se consumen 8,8 litros de alcohol per cápita, mientras que Chile ocupa el primer lugar en mayor consumo con 9,6 litros per cápita. Le siguen Argentina, con 9,3, y Venezuela, con 8,9 litros de alcohol per cápita.

UN NUEVO MERCADO

La cerveza artesanal ha desarrollado un nuevo mercado y en poco tiempo se ha convertido en un referente para el sector a nivel local.

Durante el último año, marcas internacionales premium han desembarcado en el país, mientras que las que se encuentran en el país han logrado consolidarse como grandes marcas.