¿Todavía no entendiste lo que pasa en Paraguay?

Carlos Sebastián Ibarrola

Consultor en Comunicación

¿QUÉ SON LA ENMIENDA Y LA REFORMA?

Ambas son maneras de realizar modificaciones a la Constitución Nacional y si bien los dos procedimientos pueden utilizarse para este efecto, en la misma Constitución se indica cuál debe utilizarse, según lo que desee modificarse.

¿QUÉ SE DESEA MODIFICAR?

El presidente de la República, Horacio Cartes, con el apoyo del Partido Colorado, el ex presidente Fernando Lugo con el apoyo del Frente Guasu, y ambos con el apoyo de un sector del Partido Liberal, liderado por Blas Llano, desean cambiar el artículo 229 de la Constitución Nacional, donde se habla de la duración del mandato presidencial, y específicamente dice: “El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones (…) No podrán ser reelectos en ningún caso”.

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS?

PROBLEMA 1

La misma Constitución Nacional -artículo 290- dice cuanto sigue: No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda (…) para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos…

ARGUMENTACIÓN OFICIALISTA

Argumentan que el Artículo 290 específicamente prohíbe modificar -a través de una enmienda- los siguientes puntos:

• El modo de elección.

• La composición.

• La duración de mandatos.

• Las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado.

• Las disposiciones de los capítulos I, II, III y IV del título II, de la parte I.

Por tanto, argumentan que no prohíbe expresamente la reelección, y puesto que no se desea enmendar el mandato de 5 años improrrogables (la duración), la enmienda es legítima. Para ser más claros, el discurso oficialista dice que no se pretende alargar el mandato, sino permitir dos mandatos.

EN SÍNTESIS

• Primero, lo que desea enmendarse es el artículo 229 (que prohíbe la reelección) y que se encuentra en la parte II, capítulo II de la sección I de la Constitución Nacional, que se titula ‘‘De la duración del mandato’’, por tanto, modificar su contenido está expresamente prohibido en el artículo 290.

• Segundo, el oficialismo no hace más que ofender la inteligencia del pueblo, pues valiéndose de tecnicismos y semántica violan la Constitución Nacional, como si extender un mandato y permitir una reelección en la práctica no signifiquen -ambas- que una misma persona continúe en el poder, como continuó Alfredo Stroessner durante su dictadura, que es lo que el espíritu de la Carta Magna busca evitar.

• Tercero, ofende la historia y la memoria de todo un pueblo de manera grosera, puesto que es claro que en la Constitución Nacional se pretendió evitar que la historia se repita, sin embargo, la violación de la Constitución Nacional es el primer paso hacia un destino incierto y sin estado de derecho.

PROBLEMA 2

No es la primera vez que el oficialismo intenta este proyecto, ya lo había intentado y fue rechazado en agosto de 2016, y el mismo artículo 290 dice: “El texto íntegro de la enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta (…) Si en cualquiera de las cámaras no se reuniese la mayoría requerida para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volver a presentarla dentro del término de un año”. Como usted se dará cuenta, todavía falta mucho para agosto de 2017, por tanto tampoco debería estar hablándose de esta enmienda, que además de ser inconstitucional por su contenido, también lo es por su fecha de presentación.

ARGUMENTACIÓN OFICIALISTA

El discurso oficialista -sin embargo- alega que han realizado modificaciones a la misma, por tanto no es la misma enmienda.

EN SÍNTESIS

Una vez más ofendiendo la inteligencia de la gente, puesto que nuevamente se escudan en tecnicismos y semántica para violar la Constitución, tratando de convencer a todos que aquello a lo que realmente se refiere el artículo 290 es a la forma de la enmienda y no al contenido del artículo 229. Ridículo e insulso desde donde se lo mire.

PROBLEMA 3

El problema de fondo no es estar o no a favor de la reelección, eso hay que dejarlo muy claro, puesto que aún si cada paraguayo que respire estuviera a favor, eso no le daría legitimidad a la enmienda y seguiría siendo un atropello y una violación a la Carta Magna, y si permitiésemos eso, ¿en qué calidad de democracia o estado de derecho estaríamos viviendo? Sería sentar un precedente que facultaría a cualquier mandatario futuro -sino el actual-, a repetir sistemáticamente el delito que hoy estaríamos legitimando.

ARGUMENTACIÓN OFICIALISTA

La enmienda, al fin y al cabo, supone una votación popular, por tanto el oficialismo argumenta que su único deseo es que la gente decida, enfocándose en ello para legitimar su deseo a través del apoyo de la gente.

EN SÍNTESIS

La realidad es que su único deseo es la reelección, puesto que ellos saben mejor que nadie que el electorado es pobre de todas las maneras en que un electorado puede ser pobre. Esto no significa otra cosa que para el oficialismo no es -ni mucho menos- complicado ganar unas elecciones, puesto que cuenta con toda la estructura del Estado, además del poder económico del Presidente, así el electorado se encuentre a favor o en contra de la reelección, o esté en conocimiento o no de la legitimidad de la enmienda.

OTRAS CONSIDERACIONES

La enmienda también permite que un candidato a presidente pueda candidatarse al mismo tiempo para el Senado, lo que actualmente no se permite. ¿Por qué sucede esto? Porque es muy iluso pensar que alguien podría hacerle frente a Horacio Cartes con el poder económico y el poder del Estado a su disposición; por tanto, Fernando Lugo, Carlos Filizzola o Esperanza Martínez no están realmente detrás de la reelección, sino detrás de escaños en el Senado, por ello se encuentran aliados a Cartes en esta empresa, para lograr esos escaños también a través de los votos del electorado lugista, quienes ilusamente piensan que el ex obispo tiene legítimas intenciones de repetir la presidencia.

Si la enmienda perdiera efecto, significaría que todos los actores políticos que actualmente se encuentran impulsándola, quedarían prácticamente fuera del Senado por parte del Frente Guasu y el Partido Liberal, y con -al menos- complicadas probabilidades de llegar en el caso de los colorados, además de quedar sin fueros y con varias facturas pendientes con la ley, con énfasis en el caso de éstos últimos.