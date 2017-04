Top of Mind: Está todo listo para la gran fiesta de las marcas mañana en Rakiura

A horas de la gran noche, el diario 5días y la revista Plus ultiman detalles para la fiesta más prestigiosa para las marcas del país. La sexta edición del Top of Mind (TOM) Paraguay se alista con nuevas novedades entre bambalinas que buscan sorprender a ganadores e invitados.

Con un despliegue de sofisticación y elegancia el salón de eventos Soidaoma de Rakiura se viste de gala para recibir a más de 600 ejecutivos y referentes del mundo de los negocios de todo el país, este miércoles a partir de las 20.00 horas.

DEDICACIÓN Y COMPROMISO

“Las marcas Top of Mind son las que mejor han trabajado para llegar a la mente del consumidor. Pero también representa un gran compromiso para no perder ese sitial de preponderancia”, explicó el ingeniero René Ríos, director de la revista Plus.

Además, cabe mencionar que los resultados de este estudio de mercado son de gran valor estratégico para las empresas, ya que conociendo el ranking y observando las diferencias de recordación se podrán afinar las acciones de marketing para generar un mayor impacto y eficiencia en la construcción y posicionamiento de la marca.

ESTUDIO

El estudio estuvo a cargo de la consultora Coin, y abarcó a más de 2.500 muestras, de las cuales son partícipes hombres y mujeres de diversos rangos etarios, nivel socioeconómico, de las principales ciudades del Paraguay.

MÁS DE 50 MARCAS

Como cada año las categorías van en aumento y nuevas empresas se suman a la nómina de triunfadores, esta edición 2017 está compuesta por 61 categorías, y serán premiadas unas 51 empresas, puesto que algunas compañías son premiadas en más de una categoría.

La primera edición de los premios Top of Mind nació en 2012 y desde entonces se redobla la apuesta por el reconocimiento a las marcas preferidas por los consumidores paraguayos.