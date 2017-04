Yolanda Park le dijo basta a Cartes

La conocida periodista renunció a las radios (Montecarlo y 970 AM) pertenecientes al Grupo Nación de Comunicaciones en donde mantenía espacios. El comunicado que compartió en las redes sociales deja entrever que no está dispuesta a que la utilicen para forzar la enmienda constitucional.

“En los últimos días me vi envuelta, sin haberlo buscado, en una lucha que no es la mía; en un enfrentamiento de poderes donde me siento absolutamente extraña e incómoda (…) “Hoy renuncié al Grupo Nación de Comunicaciones. Fueron dos años en los que conocí a personas bellísimas, ¡los perros!, que le ponen toda su garra porque aman esta profesión y lo demuestran diariamente luchando contra todo tipo de prejuicios (…). Aclaro con toda firmeza que esta decisión es personal y no voy a permitir que nadie me utilice como bandera anti, pro, contra o lo que sea de la enmieda. Ya suficiente nos dividió el tema y, al menos yo no me voy a prestar”” señalan fragmentos del manuscrito que compartió la comunicadora.