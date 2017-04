Antigua sede del Banco Goldman en Manhattan estaría por ser vendida

Ivanhoe Cambridge, el brazo inmobiliario del fondo de pensiones canadiense Caisse de Depot et Placement du Quebec, está en conversaciones para comprar la antigua sede de Goldman Sachs Group Inc. en el bajo Manhattan, según una persona con conocimiento de la transacción.

La firma está cerca de adquirir el edificio en el número 85 de la calle Broad por unos US$ 650 millones, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los términos financieros del acuerdo aún son definitivos. Una empresa conjunta de MetLife Inc. y Beacon Capital Partners es el actual propietario del rascacielos de 32 pisos.

Representantes de Ivanhoe Cambridge, MetLife y Beacon Capital se rehusaron a comentar. Los vendedores están representados por la corredora Eastdil Secured, que tampoco no quiso comentar.

El edificio, que Goldman Sachs había construido para sí mismo en los años 80, permaneció medio vacío durante varios años después de que en 2010, la compañía lo dejara para mudarse a su sede actual en el 200 de la calle West. Ahora está 87 por ciento ocupado, con inquilinos que incluyen Oppenheimer y Co., WeWork Cos., Nielsen y Vox Media Inc.

Una venta de 85 Broad proporcionaría un punto de referencia para los inversionistas cautelosos de las propiedades inmobiliarias en momentos en que los tipos de interés en alza amenazan con erosionar los valores que saltaron a récords después de la crisis de la última década. Las compras de propiedades comerciales de Estados Unidos cayeron 31% en febrero frente a un año antes, el tercer mes consecutivo de descensos de dos dígitos, según la firma de investigación de la Real Capital Analytics Inc.