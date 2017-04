INICIATIVA

Sara Ayala

Los que se oponen al proyecto de enmendar la Constitución Nacional, afirman que no cambiarán la postura y que el condicionamiento de entablar la mesa de diálogo es retirar el proyecto de enmienda del Congreso Nacional.

El diputado Hugo Velázquez explicó que el tema de la enmienda no se tratará hasta que se termine la mesa de diálogo entre los diferentes poderes de Estado, así como los líderes de diferentes partidos.

‘‘Mientras dure la mesa de diálogo para tratar de llegar a una solución de los problemas que están ocurriendo, no se va tratar el proyecto de enmienda’’.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Senadores explicó que tiene que cumplir su deber de representante y, por lo tanto, participará en la reunión que invitó Cartes.

Dijo que van a exigir el castigo por el asesinato de Rodrigo Quintana para que termine la cacería humana y por atropellar el local partidario del PLRA.

Así también agregó que la violencia iniciaron ellos cuando pasaron sobre el presidente del Congreso y cuando dispararon a un diputado.

‘‘Queremos el retiro de este proyecto o que Hugo Velázquez diga que esto no tiene validez y que es nulo, él puede resolver también esto’’, expresó.

Por último, resaltó que él se retirará de la mesa si es que desde el inicio mantienen la idea de seguir con la enmienda.

Finalizó con que sería peligroso si es que pese al diálogo ellos continúan con la idea. ‘‘Nosotros no vamos a retroceder’’.