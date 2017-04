Las 10 mayores economías del mundo en el año 2017

La economía de los Estados Unidos es la más grande del mundo. Con un valor de 18 trillones de dólares, representa una cuarta parte de la economía mundial (24,3%), según las últimas cifras del Banco Mundial.

China sigue, con 11 billones de dólares, o el 14,8% de la economía mundial. Japón ocupa el tercer lugar con una economía de 4,4 billones de dólares, lo que representa casi el 6% de la economía mundial.

Los países europeos toman los tres lugares siguientes en la lista: Alemania en la cuarta posición, con una economía de US$ 3,3 billones; el Reino Unido en quinto lugar con US$ 2,9 billones, y Francia en sexto lugar con US$ 2,4 billones.

La India ocupa el séptimo lugar con 2 billones de dólares, e Italia ocupa el octavo lugar con una economía de más de 1,8 billones de dólares.

En el noveno lugar se encuentra Brasil, con una economía de casi US$ 1,8 billones.

Y en el puesto número 10 se encuentra Canadá, con una economía de más de 1,5 billones.

La economía de los Estados Unidos es más grande que las economías combinadas de los números tres a diez en la lista.

Aunque China sigue a Estados Unidos en 7 billones de dólares, se está poniendo al día. La economía de China creció un 6,7% en 2016, en comparación con el 1,6% de Estados Unidos, según el FMI.

China también ha superado a la India como la economía de más rápido crecimiento. Las Perspectivas de la Economía Mundial del FMI estimaron que la economía de China creció en 6,7% en 2016, en comparación con el 6,6% de la India.

La economía de Brasil se ha contraído en el último año un 3,5%, la única en el top 10 en hacerlo y de esa forma Italia desplazó al vecino país pasando del noveno en 2016 al octavo puesto en 2017.

El bloque asiático claramente tiene una participación mayor en la economía mundial, lo que representa un poco más de un tercio (33,84%) del PIB mundial.

Eso se compara con América del Norte, que representa algo más de un cuarto, con un 27,95%. Europa ocupa el tercer lugar con algo más de una quinta parte del PIB mundial (21,37%).

En conjunto, estos tres bloques generan más del 83,16% de la producción mundial