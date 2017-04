Plan autoritario de HC tiene primeras fugas

Esas situaciones me superaron. Mientras no se aclare la muerte de nuestro joven dirigente, para mí nada tiene sentido“, indicó a la 780 AM.

De acuerdo a la emisora radial, la legisladora liberal dijo que acompañó la sesión del grupo de los 25 el martes pasado, bajo del presidencia del Julio César Velázquez, porque confiada en que el referéndum era la mejor salida para que la gente participe y decida sobre la reelección presidencial en Paraguay.

Sin embargo, enfatizó que para ella fue el límite los lamentables hechos que derivaron en la muerte del joven Rodrigo Quintana, asesinado por policías en el local del PLRA, y el incendio registrado en el Congreso Nacional.