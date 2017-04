Cómo Trump y Hitler reanudan debate político francés

LafargeHolcim Ltd., el mayor fabricante mundial de cemento, se encontró en la mira de dos de los candidatos presidenciales de Francia en el debate del martes, en una muestra de cómo el resurgimiento del populismo está arrastrando a las empresas al campo político.

Jean-Luc Mélenchon, un candidato apoyado por los comunistas que está en cuarto lugar en las encuestas de opinión, atacó la empresa con sede en Jona, Suiza, por pagar al Estado Islámico para mantener abierta una fábrica en Siria en medio de una guerra civil. Nathalie Arthaud, del izquierdista Partido de los Trabajadores, dijo que LafargeHolcim es un ejemplo de lo que está mal con el capitalismo.

El debate representa la segunda vez en una semana en que la empresa, formada a partir de la fusión de Lafarge SA, de Francia, y Holcim Ltd., de Suiza, en 2015, ha sido blanco de políticos. El ayuntamiento de París votó el 28 de marzo por dejar de trabajar con el fabricante de cemento debido a los pagos en Siria y también por su disposición a suministrar material para el muro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea construir a lo largo de la frontera mexicana.

“Los cómplices deben ser castigados”, dijo Mélenchon. ‘‘Me parece muy extraño que no se haya mencionado el caso de Lafarge, un productor mundial de cemento que reconoce haber pagado al Estado Islámico para seguir produciendo su maldito cemento. Bueno, esta empresa debería ser confiscada por el estado. Necesitamos hacer un ejemplo de los que traman con el enemigo’’.

LafargeHolcim dijo el mes pasado que una investigación interna muestra que Lafarge pagó dinero a grupos armados para mantener en funcionamiento una planta en Siria, en medio de la guerra, medidas que la compañía dijo eran inaceptables y en contra de su código de conducta. Los fondos fueron entregados a terceros que luego hicieron arreglos con varios grupos, entre ellos algunos “sancionados’’, agregó. Combatientes del Estado Islámico se apoderaron de la planta en septiembre de 2014.

El debate del martes incluyó a los 11 candidatos que están en la primera ronda de las elecciones, que se llevará a cabo el 23 de abril. Si ningún candidato gana una mayoría, los dos primeros finalistas se enfrentarán en la segunda vuelta el 7 de mayo. Marine Le Pen, del Frente Nacional antieuro y antiinmigrante, encabeza los sondeos.