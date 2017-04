Aduanas brinda posibilidad de capacitación a profesionales

El Centro de Despa­chantes de Aduanas del Paraguay (CDAP) cons­tantemente se encuentra impulsando congresos, charlas, seminarios y ca­pacitaciones, dirigidas a despachantes de aduanas. En esta oportunidad el tema abordado es la sexta enmienda del sistema ar­monizado y el acuerdo de valoración de las mercan­cías.

TEMAS A ABORDAR

El Dr. Joe Henry Thomp­son, uno de los expositores que arribó al país desde Nicaragua, expresó que la sexta enmienda del sis­tema armonizado, hace referencia a una modifica­ción de incisos arancela­rios, “es la fracción donde se ubican las mercancías al momento de importarlas o exportarlas”.

Mientras que al hablar de acuerdo de valoración de las mercancías, refirió que las mercancías cada vez que las compramos tienen un valor, y ese valor es lo que hemos pagado por el producto, el acuerdo se en­carga de que la Aduana no cobre más de lo que tiene que cobrar, y que el impor­tador no oculte los valores y los gastos efectivos, para así poder garantizar una eficiente y efectiva recau­dación de los impuestos

INICIO

El taller inició oficial­mente el día martes 4 de abril, y se extiende hasta el día de mañana. Alfredo Estigarribia, presidente del Centro de Despachantes de Aduanas del Paraguay, des­tacó que los interesados en el curso aún pueden parti­cipar, inscribiéndose a tra­vés de la página web http://cursos.pymundo.com.

Como también acudien­do directamente al hotel Granados Park, sobre 15 de Agosto y Estrella, lugar donde se lleva a cabo la ac­tividad.

COSTO

Los socios del CDAP tie­nen acceso libre. El monto a abonar para los no socios y el público en general es de 100.00 guaraníes.

IMPORTANCIA

Finalmente el doctor Joe Thompson puntua­lizó que mientras más preparado esté un agen­te de Aduana, mejor po­drá servir a la sociedad y a su cliente para ga­rantizarle que no será atropellado por quienes no saben, no conocen, o mal aplican el acuerdo.