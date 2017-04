Marcas del grupo Cartes sin el apoyo de la Asucop

Asucop Paraguay es una organización privada sin fines de lucro dedicada a la educación y defensa del consumidor, los mismos se sumaron a la protesta social contra el proyecto de enmienda inconstitucional que llevaron adelante 25 senadores.

PROTESTA

A raíz del hecho ellos se manifestaron en contra de este problema político difundiendo vía Facebook una imagen con las marcas de las que es dueño el grupo Cartes, poniendo como medida para los consumidores dejar de comprar las mismas en forma de protesta.

El Presidente de Asucop, Juan Vera, mencionó que “hemos encontrado este material en las redes sociales y lo que hacemos es poner ahí. En primer lugar creemos que es importante que el usuario emita su opinión en carácter de personas que son afectadas por una decisión política y que está dañando todo lo que tenga que ver con la convivencia y con la vida económica del país, hemos asumido institucionalmente la posición de la no violación de la constitución’’.

El mismo también señaló que ‘‘esto no significa que respondamos a un grupo político económico o de la índole que fuere, ya que somos una entidad independiente y sin ningún tipo de influencia de esa índole’’.

MEDIDA

Esta es una más de las maneras en que las personas manifiestan su descontento por los hechos que acontecen en el país. Con esta protesta se busca que las ventas de esas marcas o la falta de apoyo a las mismas cause un llamado de atención.

POSTURA

Por otro lado, el Grupo Cartes no sentó postura al respecto ya que el área comercial no tiene ingerencia al respecto y está completamente separada de la política y los problemas actuales, indicó Valdo Espínola, Jefe de Prensa del Grupo; a lo que agregó que como empresa solo buscan la calidad y se mantienen al margen