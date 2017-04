STEPHANIE HOECKLE

DIRECTORA OUIOUI

[email protected]

Hemos oído hablar del tema más de una vez y mu­chas sentimos la presión de alcanzar ese sitial: ser la supermujer que trabaja en la oficina, adminis­tra la casa, no descuida a sus hijos ni a su pareja, es culta, socialmente activa y, además, siempre se ve bien y está arreglada. ¿Es esto eso posible? Para aquellas que llevamos tiempo cabalgando el tigre e intentando alcanzar un balance entre nuestra vida personal y laboral, la respuesta es muy simple: No. Y lo digo con toda humildad, después de años de au­toexigencia, en los que uno termina segmentando o posponiendo algo a cambio de alcanzar el preciado balance.

Mantener vivo el mito de la superwoman requie­re de muchos sacrificios y desprendimientos. Sin darnos cuenta esto se convierte casi, casi, en el pan nuestro de cada día. ¿Salir a tomar algo con las ami­gas después del trabajo? Imposible. Necesitamos buscar a los chicos de sus múltiples actividades y luego llegar a casa a chequear que todo esté en or­den para afrontar el día siguiente. ¿Nos toca una semana llena de reuniones en el trabajo? Preferi­mos postergar la caminata, el gimnasio o cualquier actividad de nuestro tiempo personal de manera a cumplir con otras obligaciones familiares “más importantes”.

La vida de una madre que trabaja se desenvuel­ve alrededor de una agenda con todo tipo de citas prioritarias: laborales, un partido de fútbol, una reunión en el colegio, el turno con el pediatra, ir a un cumpleaños… y aunque a veces tratamos de or­ganizarnos y repartir las tareas, no es fácil sacarnos el chip de que “solo nosotras podemos resolver los problemas del hogar”.

La posibilidad de cumplir con ambos roles a ca­balidad, sin embargo, también genera una opor­tunidad de dejar un legado en nuestros hijos. Les enseñamos que para llegar a nuestros objetivos es preciso esforzarnos y que siendo responsables y organizadas, podemos disfrutar de una familia sin dejar de lado el desarrollo profesional. Además, con mejores ingresos, también podemos otorgarles una mejor educación y más recursos que ayuden a su crecimiento y bienestar.

Adicionalmente, tener la posibilidad de manejar varias funciones a la vez, nos da un nivel de destre­za mental que otros no tienen, y es ahí cuando em­pezamos a conocer todo nuestro potencial. El perfil de las mujeres que logramos compaginar nuestro éxito laboral con el rol de madre, nos delata como mujeres emprendedoras, responsables, maternales y dinámicas.

El desafío del balance es un camino lleno de retos y obstáculos que saltar. Para ello es necesario tener un alto nivel de orden y grandes dosis de humor, ya que la vida misma se encarga de poner nuestros pies en la Tierra de tanto en tanto. Los puntos car­dinales son el bienestar físico, espiritual y mental, pero para alcanzar eso hay que aprender a delegar responsabilidades y a repartir funciones en el seno de la familia. Ninguna mujer puede sola con todo, hay que aprender a trabajar en equipo, con la pareja y con los mismos hijos que, aunque pequeños, pue­den asumir determinadas funciones y compromi­sos acordes a su edad.

Cuidar todos esos aspectos nos fortalecen y hacen de nosotras una roca más sólida sobre la que edifi­caremos todo lo demás. Es importante que en ese proceso encontremos nuestro ritmo y el tiempo adecuado para cada cosa. No pasa nada si un día nos olvidamos de algo o no podemos cumplir con determinada tarea… el mundo no se desmorona por eso. Según un estudio de happify.com, las madres que trabajan y se deprimen menos son las que no esperan que exista un balance perfecto entre la vida laboral y la personal.

La superwoman es un mito, una leyenda urbana y no la realidad. Pero es un reto del que no escapa­mos, recorriendo un camino lleno de sacrificios pero también de grandes satisfacciones que hay que transitar con una perspectiva optimista y to­lerante. No conozco a una supermujer que no haya derramado una lágrima por no poder cumplir con algo que consideraba importante, pero eso, es lo que nos hace lo que somos, que es mucho.