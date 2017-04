Ex aliados corporativos dan espalda a proyecto de Cartes

Tras los acontecimientos políticos acontecidos en el país a causa de la pre­sentación de la enmienda, son diversos los sectores empresariales que salieron a defender la democracia e institucionalidad del país.

La noticia es que ninguno de los gremios de peso se manifestó a favor del pro­yecto de la coalición lide­rada por el oficialismo para forzar la reelección presi­dencial por la simple razón de que el clima para hacer negocios en el país se viene deteriorando a medida que se dilata el conflicto.

Algunos gremios fueron más contundentes y otros no tanto, pero todos de­fienden los procesos ins­titucionales. La Cámara de Anunciantes del Para­guay (CAP), por ejemplo, tituló su comunicado: ‘‘El día en que el país perdió’’, argumentando que nadie tiene derecho a estar o pretender estar por en­cima de la Constitución y leyes vigentes.

‘‘Las autoridades nacio­nales de turno, de todos los estamentos y niveles, tienen la obligación y la responsabilidad constitu­cional, legal y moral de pre­servar el estado de derecho por encima de intereses políticos, sectoriales o per­sonales’’, subrayan.

Por sus respectivas partes, miembros de la Feprinco, Unión Industrial Paragua­ya (UIP), Asociación Rural del Paraguay (ARP), Unión de Gremios de la Produc­ción (UGP), Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay, Dende, Asocia­ción de Empresarios Cris­tianos (ADEC) coinciden en posturas. ‘‘Los gremios exigimos que nuestros re­presentantes ajusten sus acciones a los procedi­mientos establecidos y que no aumenten la crispación social, anteponiendo in­tereses mezquinos a los generales de la nación. No nos merecemos tanta in­certidumbre política, ha­gan previsible el país’’.

DIPUTADOS ABANDONAN EL BARCO

Entre las idas y vueltas del proyecto de enmienda aparecen las bajas de al­gunos votos de oficialistas dentro de la Cámara de Di­putados.

El diputado Salustiano Salinas, en comunicación con la 780 AM, explicó que la brecha entre quienes apoyan y no la enmienda va disminuyendo.

De esta forma el cartis­mo va perdiendo fuerza en la Cámara donde esta­ban asegurado los votos mayoritarios para una aprobación directa del proyecto.

Así también el diputado Víctor Ríos, en comunica­ción con Ñandutí, especi­ficó que tiene conocimien­to de que cinco diputados desertaron del plan que se gestó primeramente en la Cámara Alta de la mano de 25 senadores.

La diputada Cynthia Ta­rragó fue una de las pri­meras en abandonar el barco de la reelección.

El que también siguió su ejemplo fue el diputado Pablino Rodríguez, quien a través de una nota explicó los motivos que le llevaron a tomar esa postura.

Luego de estos hechos se empezaron a dar a conocer datos de que aproxima­damente 12 diputados se bajarían del carro que es guiado por el presidente Horacio Cartes para bus­car la reelección a través de una enmienda consti­tucional.

El día viernes el dipu­tado Hugo Velázquez in­formó que el proyecto de enmienda no tiene fecha para su tratamiento, ya que la mesa de diálogo con las diferentes partes con­tinúa vigente.

La próxima fecha de convocatoria es el martes 18 de abril, donde nueva­mente invitan al presi­dente del Senado para que participe.

Así también Alicia Pu­cheta aceptó analizar la inconstitucionalidad del proyecto, se suma a los 8 ministros de la Corte que estudiarán el caso.

‘‘CONDICIONES PARA TRATAR LA ENMIENDA SE ESFUMAN’’

El ex presidente de la República, Nicanor Duar­te Frutos señaló a la 780 AM que las condiciones para llevar adelante la en­mienda se están desmoro­nando, añadiendo que los mentores de esa idea, Car­tes y Lugo, deben entender que ya no puede correr.

Agregó que la gente solo culpa al actual manda­tario, mientras que el ex obispo está escondido.

Argumentó a la emisora que de esta crisis se sale solo con racionalidad y algunos no comprenden la complejidad de esta situa­ción política que tiene sus consecuencias hasta en lo económico, pues el co­mercio está inmovilizado.

Al hablar acerca de que las condiciones para que prospere la enmienda se esfumaron, hizo mención a que varios diputados están reviendo su postura inicial de apoyo al proyec­to, según informó la radio.