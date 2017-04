Ganaderos y frigoríficos están en pie de guerra por los precios

Yeruti Salcedo

Ante comentarios de que la industria paraguaya comenzó a mirar de reojo la posibilidad de apelar al ganado gordo de Uruguay para realizar parte de su faena, la Cámara Para­guaya de Carnes desmin­tió esa posibilidad.

El medio internacional Tardáguila Agromerca­dos en un informe publi­có que una fuente indus­trial paraguaya comentó que la “gran brecha” de precio que hoy existe en­tre ambos mercados “da para pensar y analizar” esa posibilidad.

En el mercado paragua­yo los novillos de punta con destino a la Unión Europea (UE) se pagan en un rango de US$ 3,15 a US$ 3,20 por kg carcasa, mientras que en Uruguay los novillos especiales de exportación cotizan en un rango de US$ 2,70 a US$ 2,75 por kg carcasa.

Históricamente los pre­cios del ganado con des­tino a faena en Paraguay han estado por debajo de las referencias de Uru­guay, pero desde la pasa­da primavera la ecuación se invirtió y la brecha de precios entre ambos mercados comenzó a ampliarse volviéndose más cara la hacienda pa­raguaya, según el infor­me.

GANADO URUGUAYO

“Sobre la compra de ganado uruguayo fue un comentario realizado pero no se hizo de ma­nera oficial, el precio del ganado paraguayo está por encima del precio de la región, tanto en Bra­sil como en Uruguay se están pagando precios inferiores por el ganado por la coyuntura de los mercado internacionales.

En Paraguay por un problema de oferta y demanda doméstico el precio está sobrevaluado, estamos pagando más de lo que debería valer, no­sotros apoyamos 100% al productor paraguayo por ser un productor eficien­te que trabaja, invierte, nosotros trabajamos por una cadena de la carne integrada, productor, Senacsa y la industria”, explicó Juan Carlos Pet­tengil, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes.

El profesional explicó que desde la Cámara no están a favor de la com­pra de ganado uruguayo porque sanitariamente puede representar un problema.

“Nosotros tenemos pro­blemas con los precios, vemos que el precio está entre un 7 a 9% desfasado en comparación a países de la región, esperemos que entre estos días y finales del mes de mayo esa brecha se vaya ajus­tando a los precios ra­zonables. Los precios del ganado tenderían a bajar en un corto plazo no sa­bemos con exactitud pero estimamos que sería en­tre un 5 y 7%”, sentenció el titular de la CPC.

NEGOCIOS INVIABLES

Esta posibilidad de negocios además sería inviable para la con­creción de negocios, principalmente porque la diferencia de precios entre mercados por un novillo es de US$ 0,50 y los costos de flete, en­tre otros, son muy al­tos para avanzar en esa oportunidad.

En Paraguay, los precios siguieron exhibiendo firmeza a causa de una oferta limitada, aunque cedieron 3 centavos por kilo para el ganado apto para la UE, marcado en US$ 3,12 por kilo y man­teniéndose como la se­gunda plaza más cara de la región.

Lluvias generaliza­das en el Chaco, buena oferta forrajera y una relación ternero/novillo gordo que no favorece al invernador, son las causas que explican la baja oferta, según Valor Carne.