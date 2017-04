Las 5 preguntas de las que no se puede escapar en la entrevista laboral

La Dirección del Empleo del Ministerio del Trabajo realizó un sondeo a en­cargados de RRHH, con­sultando cuáles son las preguntas más frecuentes en una entrevista, de las cuales se concluyeron que estas 5 son infaltables a la hora de analizar a un pos­tulante:

¿Cómo te describirías en una palabra? ¿Cuáles son tus forta­lezas? ¿Cuáles son tus debili­dades? ¿Por qué querés traba­jar con nosotros? ¿A qué te comprometes con nosotros?

Sobre el punto los pro­fesionales señalaron que muchos de los entrevis­tadores no saben qué res­ponder a estos cuestiona­mientos y, generalmente, dan respuestas muy cor­tas.

La preparación para estas preguntas es muy importante, para eso la Dirección del Empleo cuenta con el servicio de test y tutorías a cargo de psicólogas laborales. Este servicio no tiene costo para el ciudadano y per­mite mejorar sus chances de empleabilidad.

Además el 26 de abril se realizará un gran even­to donde 12 empleadores estarán dando recomen­daciones a los buscadores de empleo y a jóvenes que inician su vida laboral y a todos los ciudadanos que necesiten asesoramiento laboral, será en el club Sol de América, de 8 a 12 am.

ENTREVISTAS

El director de Empleo, Enrique López Arce, ma­nifestó que las entrevis­tas generalmente duran entre 5 a 6 minutos y el buscador debe venir pre­parado. ‘‘Muchos em­pleadores nos hicieron notar que los buscadores de empleo no responden con facilidad preguntas que sí o sí se hacen, ese es el motivo de una encuesta que hicimos con los en­cargados de RRHH de las empresas que trabajan con nosotros y estamos lanzando un evento el 26 de abril con los 12 mayo­res empleadores del Pa­raguay, donde los mismos darán recomendaciones para conseguir empleo’’, anunció.

IR PREPARADO

Resaltó que en las ferias de empleo es muy impor­tante ir preparado a las entrevistas que se reali­zan por los encargados de selección de las diversas empresas que partici­pan de esta convocatoria. ‘‘Estas breves entrevistas determinan si avanzan o no con la oportunidad la­boral, consultando con las empresas, nos menciona­ron que casi la mitad de los entrevistados no viene preparado a las mismas, el 92% de los entrevista­dos mencionan que les fue muy bien en la entrevista, eso significa que el ciuda­dano no detecta errores en la entrevista’’, señaló López Arce.

ERRORES

Los errores comunes en las entrevistas que come­te el 72% de los entrevis­tados es que se presentan para dichas ocasiones de forma muy casual (de entre casa), como por ejemplo en con bermudas, short, etc.

Otro punto es que no se encuentran correcta­mente peinados, mascan chicles y otros detalles que no pasan desaper­cibidos para los contra­tantes. ‘‘Este es un punto que los encargados miran bastante, también la pre­paración del buscador del empleo, cómo éste esta­ría encarando su trabajo, lo recomendable es que el buscador se presente con ropa de colores más formales, de ser facti­ble pantalón o vaquero (jeans) y camisa blanca o colores claros, remeras de un solo color o más dis­cretos, vestidos’’, aconse­jó el director.

Otro punto muy relevan­te es que en las entrevis­tas más de la mitad vienen muy nerviosos, por lo que deben tratar de mostrarse serenos y calmos, pues es clave para denotar un alto control sobre las emocio­nes (inteligencia emo­cional) muy valorado por entrevistadores, señaló el director de Empleo.