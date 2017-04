La petrolera rusa Gazprom mira al mercado local

En conversación con 5dias, Enrique Galli jefe del Gabinete de la Petrolera estatal, Petropar, indicó que la petrolera rusa Gazprom junto con otros representantes de inversionistas rusos hace tiempo vienen enfocando la mirada al mercado paraguayo por diversas razones.

NEGOCIACIONES

Consultado sobre las declaraciones del Ministro de Hacienda, Santiago Peña, a un medio de comunicación ruso, Galli agregó que si bien no hay una oferta en concreto ambos gobiernos están demostrando apertura y voluntad de acercamiento.

CRISIS

Si bien es de público conocimiento que países como Venezuela y Brasil actualmente están enfrentando serias crisis internas, Galli no cree que esto repercuta en el mercado local ya que la fijación de precios está dada por cotizaciones internacionales que engloban a Pdvsa y Petrobras puntualmente.

Paraguay posee el precio de mercado de combustibles más económico de la región, continuó diciendo el Jefe del Gabinete. ‘‘El usuario está cada vez más informado sobre los beneficios de usar combustible de calidad para sus rodados, nosotros no somos una distribuidora grande pero priorizamos la calidad’’, respondió consultado sobre el tema de la venta minorista de combustibles de dudosa procedencia.

PDVSA

Con argumentaciones respaldadas en documentos oficiales, el equipo jurídico de Petropar, integrado por el Dr. Eduardo Silva Romero, Sebastián Irún y Daniel Alvarez, defendió el pasado lunes los intereses de la empresa y del Paraguay, ante el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París, Francia ante la demanda impuesta por la petrolera estatal venezolana

Ante las alegaciones de las partes, el Tribunal Arbitral conformado por el Dr. Claus Werner von Wobeser Hoepfner, como Presidente, y el Dr. Horacio Grigera Naón y la Dra. Francesca Mazza, como co-árbitros propuestos por Petropar y Pdvsa, respectivamente, decidió esta mañana sobre numerosas cuestiones referentes a la forma en que será desarrollado el procedimiento arbitral y al calendario procesal del mismo.

En el punto central de la audiencia, a solicitud de Petropar, y ante la oposición de Pdvsa, el Tribunal Arbitral resolvió bifurcar el proceso arbitral.

En términos prácticos, esto significa que se deberá desarrollar un proceso previo, en el cual se determinará si el Tribunal Arbitral tiene o no competencia sobre la disputa presentada por Venezuela.

Lo anterior demuestra la seriedad que el Tribunal Arbitral otorga a los cuestionamientos de Petropar respecto a la competencia.