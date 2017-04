Diputados van abandonando el barco de Cartes

REELECCIÓN

El diputado Salustiano Salinas, en comunicación con la 780 AM, explicó que la brecha entre quienes apoyan y no la enmienda va disminuyendo.

De esta forma el cartismo va perdiendo fuerza en la Cámara donde estaban asegurado los votos mayoritarios para una aprobación directa del proyecto.

Así también el diputado Víctor Ríos, en comunicación con Ñandutí, especificó que tiene conocimiento de que cinco diputados desertaron del plan que se gestó primeramente en la Cámara Alta de la mano de 25 senadores.

La diputada Cynthia Tarragó fue una de las primeras en abandonar el barco de la reelección.

El que también siguió su ejemplo fue el diputado Pablino Rodríguez, quien a través de una nota explicó los motivos que le llevaron a tomar esa postura.

Luego de estos hechos se empezaron a dar a conocer datos de que aproximadamente 12 diputados se bajarían del carro que es guiado por el presidente Horacio Cartes para buscar la reelección a través de una enmienda constitucional.

El día viernes el diputado Hugo Velázquez informó que el proyecto de enmienda no tiene fecha para su tratamiento, ya que la mesa de diálogo con las diferentes partes continúa vigente.

La próxima fecha de convocatoria es el martes 18 de abril, donde nuevamente invitan al presidente del Senado para que participe.

Así también Alicia Pucheta aceptó analizar la inconstitucionalidad del proyecto, se suma a los 8 ministros de la Corte que estudiarán el caso.