Las startups continúan recibiendo unas multimillonarias inversiones

Startup es una de esas palabras que hoy en día está de moda, pero que no siempre se sabe qué es. Ni siquiera encontramos siempre la misma definición… Según Steve Blank, catedrático de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California, es una organización temporal en búsqueda de un modelo de negocio escalable y replicable.

Gabriela Galilea, de profesión abogada desde hace casi un lustro, viene investigando y trabajando en el área de las startups y comentó al diario 5días que el alcance es prácticamente ilimitado, ya que está condicionado al ciberespacio explica la emprendedora.

Por otra parte, los distintos ámbitos en los que ha tenido mucho éxito, como los de la educación, trabajo, ocio e inclusive salud hacen que universidades de renombre sean incubadoras de estos emprendimientos en EEUU, recientemente el Instituto de Tecnología de Massachusetts o MIT, por sus siglas en inglés, recaudó más de US$ 150 millones para un fondo de startups de tecnología.

‘‘La ventaja que ofrecen las startups financieramente hablando es que la estructura es expansible en función a su replicabilidad, empresas como Facebook, Twiter, Linkedin, Duolingo, entre tantas otras, dan constancia de ello, remarca Galilea. ‘‘Supongamos que tu capital inicial sea de US$ mil o dos mil, eso paulatinamente podrá ir creciendo según la ambición del proyecto y los catalizadores adecuados’’, continuaba.

IDEAS Y MERCADO

En vista a que el Paraguay está en período embrionario todavía en cuanto a la revolución digital, Galilea tras aplicar exitosamente a una becada a Italia, pudo empaparse con el acontecer tecnológico del Viejo Continente, pero siempre sofisticado.

Tras desarrollar en Paraguay Hallucina, su primera startup, decidió volcarse a un nuevo y revolucionario emprendimiento, Okimo, aplicación destinada a ayudar a aquellos que padezcan de problemas visuales. Actualmente cuenta con la ayuda de inversionistas daneses y alemanes para el efecto y la idea se está desarrollando en Paraguay por una cuestión de costos.

Actualmente el Paraguay tendría unas 120 startups, aunque el numero seguirá en aumento, ya que ideas no faltan y los inversionistas locales deberán darse cuenta de que si es que ellos no invierten los inversionistas extranjeros, que no pierden de vista al Paraguay, lo harán, concluyó la emprendedora.