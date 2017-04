Alejandro Jara

Director del Club de Ejecutivos

No logro entender, como podemos ser tan ciegos. Tanto tiempo hemos añorado que, en nuestra Patria libre y soberana económicamente, podamos trabajar para ser algo mejor y quedar siendo uno de los mejores de Sudamérica, a diferencia profunda de otros años que hemos estado viviendo. Y me animo a opinar que desde la década pos Itaipú, no hemos conseguido, mantenido y proyectado un crecimiento económico más allá de un evento puntual como lo fue esa monumental obra hidroeléctrica.

No frenemos el interés de seguir siendo los mejores actores de Latinoamérica.

Pongámonos a pensar que hemos conseguido, como pueblo, una gran estabilidad económica, bajó la tasa de desempleo, controlamos las tasas de inflación, logramos buenas tasas de los bonos internacionales y conseguimos el crecimiento de las inversiones privadas. Todo esto, gracias a la estabilidad de la política monetaria.

Miremos las obras sociales que se vienen desarrollando, como la del Barrio San Francisco. Sueño ver concluido esta obra única en la historia, eso es pensar en los demás.

Veamos las leyes que hemos concentrado con fuerza, sabiduría, energía y pasión para conseguir la transparencia de los ingresos del sector público.

Hemos logrado increíbles avances en infraestructura, pero aún hay más que hacer. Aún muchas rutas faltan asfaltar, ensanchar, cuántos puentes más debemos hacer con los países vecinos, nos falta un aeropuerto en serio y no el que tenemos.

Pues entonces trabajemos todos y en conjunto, y dejemos de hacer actos bochornosos y fuera de la lógica y conciencia, ocupemos nuestras responsabilidades como servidores públicos, para las cuales fuimos confiados en desarrollar tareas económicas, sociales y políticas. Miremos, leamos, abramos los ojos y observemos unos minutos a nuestro país para no seguir haciendo más de lo mismo.

Paren, por favor, de hacernos pasar vergüenza, señores políticos, ante el mundo. Nosotros, como pueblo, empresarios, trabajadores y responsables apostamos por el país día a día con nuestro patrimonio y a veces con más de lo que tenemos. Vayamos todos juntos construyendo el país que soñamos con diálogo y comprensión.