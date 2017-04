Empresas quieren mejorar corredor

El acto de apertura de sobres tuvo lugar en la mañana de este lunes en el local del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y contó con la presencia de Pablo Silva, jefe de la Unidad Ejecutora del proyecto, e Ignacio Gómez, director de Vialidad del MOPC, además de los representantes de las empresas según publicaron en la página de la agencia de información oficial IP Paraguay.

Las firmas que presentaron sus ofertas son: Benito Roggio SA, Ramón C. Álvarez SA; Alves Riveiro SA; Ilsung Construcciones; Constructora Santa Fe; Consorcio Tocsa-JCR y el Consorcio Ñacunday (T y C–M y T SA).

Además del Consorcio EMPA-CDD; Ecomipa SA; Consorcio Ñacunday (Heisecke-Tecnoedil-Construpar); Consorcio CIVSA/FBS y Mota-Engil.

La vía tendrá su inicio en la ciudad de Natalio, Itapúa, y culminará en Cedrales, Alto Paraná. El proyecto cuenta con el financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por un monto estimado de US$ 176.290.386.

La obra permitirá mejorar la eficiencia del transporte y fortalecer la competitividad del Paraguay como un país exportador, mediante el mejoramiento del corredor de exportación no pavimentado entre el Alto Paraná e Itapúa.

Esta forma parte del proyecto de mejoramiento del corredor de exportación de la región Oriental, constituyéndose así en otro de los proyectos del Gobierno.