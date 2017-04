Pánico entre tenedores de bonos de Venezuela

La voluntad de Venezuela de honrar sus deudas está bajo un nuevo escrutinio, aun cuando el nerviosismo y la incertidumbre en torno al pago de US$ 2.100 millones esta semana en gran medida han disminuido.

PDVSA

Los bonos de la petrolera estatal con vencimiento el miércoles cayeron la semana pasada y se llegaron a cotizar en 94 centavos de dólar, reflejando la falta de confianza de que Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) tendría el dinero necesario. Los títulos se dispararon hasta 97 centavos el viernes después de que Pdvsa emitió un comunicado diciendo que ya había comenzado el proceso de pago.

NERVIOSISMO

Si bien los analistas han cuestionado la capacidad de Venezuela de evitar el incumplimiento durante años, lo que es diferente hoy en día es la creciente preocupación de que una constante caída de las reservas extranjeras quebrará la disposición a pagar. Se cree que la decreciente oferta de dinero en medio de la escasez crónica de bienes básicos implica que finalmente se producirá un incumplimiento, así que ¿por qué los políticos deben gastar cada centavo que les queda antes de sucumbir a lo inevitable? Sería mejor detener los pagos ahora y renegociar las deudas, de acuerdo con esta línea de pensamiento.

INCERTIDUMBRE

‘‘Ahora estamos entrando en una fase más volátil, menos predecible’’, dijo Alejandro Grisanti, ex jefe de investigación de América Latina en Barclays Plc y que ahora es director de la consultora Ecoanalítica, con sede en Caracas.

Los responsables políticos tuvieron un ‘‘intenso debate’’ en una reunión de alto nivel durante el primer fin de semana de abril, antes de que el Gobierno acordara continuar con los pagos de la deuda por el momento, según un informe de Ecoanalítica, que no especificó la fuente de la información. Un portavoz de Pdvsa declinó hacer comentarios y un correo electrónico al Ministerio de Finanzas no tuvo respuesta.

La próxima gran prueba para los tenedores de bonos del país llegará a fines de octubre y principios de noviembre, cuando Pdvsa tiene unos US$ 2.000 millones en pagos de bonos programados. Las notas con vencimiento el 2 de noviembre se negocian a sólo 84 centavos de dólar.