Directorio de Wells Fargo recupera US$ 28 millones de ex líder

El directorio de Wells Fargo & Co. le quitó US$ 28 millones más al ex presidente ejecutivo John Stumpf y canceló unos US$ 47 millones de las opciones accionarias de la ex jefa de banca para consumidores, Carrie Tolstedt, tras determinar que fueron dos de los gerentes sénior que hicieron caso omiso a las advertencias sobre la propagación de ventas deshonestas durante más de una década.

BAJAS

Los ejecutivos del banco trataron a miles de empleados despedidos como renegados y luego minimizaron las bajas acumuladas cuando su directorio empezó a hacer preguntas, según los resultados de una investigación realizada por un panel de directores independientes y publicada este lunes. Los investigadores dedicaron buena parte de sus críticas más duras a Tolstedt, de 57 años, que dirigía la unidad en la que los trabajadores de las agencias abrieron montañas de cuentas sin permiso de los clientes. Antes, se la obligó a renunciar a unos US$ 19 millones en remuneración antes de abandonar el banco el año pasado.

“Tolstedt nunca elevó voluntariamente los problemas con las prácticas de ventas y al pedírsele específicamente que lo hiciera, ella y el banco comunitario presentaron informes genéricos, incompletos y considerados engañosos por muchos”, escribieron los autores.

Stumpf, de 63 años, que renunció como presidente ejecutivo en octubre, acordó alrededor de esa época renunciar a US$ 41 millones en acciones acumuladas a lo largo de su carrera en el banco.