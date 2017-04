AT&T compra Straight Path por 1.600 millones de dólares

AT&T Inc. acordó comprar al titular de licencias de espectro Straight Path Communications Inc. en un acuerdo en acciones avaluado en US$ 1.600 millones, al tiempo que el gigante de telefonía busca tomar la delantera en la carrera de 5G.

Straight Path es uno de los mayores titulares de espectro de ondas milimétricas de 28 gigahertz y 39 GHz, frecuencias que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ya aprobó para el uso de quinta generación, o 5G.

La compañía con sede en Glen Allen, Virginia, tuvo un gran incentivo para vender después de un acuerdo a principios de este año con la FCC. Tras descubrir que la empresa había entregado información falsa sobre el progreso de la implementación del espectro, la comisión impuso una multa de US$ 15 millones y ordenó a Straight Path que transfiera sus licencias de espectro de 28 GHz y 39 GHz en enero de 2018 y pague el 20 por ciento de los ingresos de las ventas. Si no lo hace, la compañía tendría que pagar US$ 85 millones adicionales o regresar las licencias de ondas a la agencia.

Para AT&T, el acuerdo marca la segunda adquisición de ondas de alta frecuencia este año. En enero, AT&T compró FiberTower Corp., que tiene licencias de bandas de ondas de 24 GHz y 39 GHz. La compañía con sede en Dallas planea construir una red 5G usando el llamado espectro de ondas milimétricas.

Conexiones más rápidas y mayor capacidad ayudarán a las compañías inalámbricas como AT&T a ofrecer velocidades de Internet competitivas con los operadores de televisión por cable mientras alivian la congestión creada por los consumidores que demandan videos de Netflix y deportes en vivo transmitidos directamente a sus teléfonos.