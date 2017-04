Banco Mundial podría actuar como garante para Argentina

Argentina sostiene conversaciones con el Banco Mundial para asegurar un mecanismo de garantía que ayude a estimular la inversión del sector privado en proyectos de asociación público-privada.

Después de firmar un acuerdo por US$ 480 millones a 20 años en marzo para garantizar proyectos de energía renovable, Argentina y el Banco Mundial ahora están hablando de proporcionar seguros a inversionistas en otros sectores, dijo Jorge Familiar, vicepresidente del banco para América Latina. Familiar dijo que se reunió con el ministro de Finanzas, Luis Caputo, esta semana para discutir el asunto.

POR OTRO LADO

Mientras que la administración del presidente Mauricio Macri ha ganado elogios del Fondo Monetario Internacional y mejores calificaciones crediticias de S&P Global Ratings y Moody’s Investors Service después de lanzar un programa de reformas para abrir la economía argentina, dos incumplimientos de deuda desde 2001 pesan sobre los inversionistas que planean estacionar su dinero en la segunda mayor economía de América del Sur.

El Ministerio de Hacienda no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.

COMPROMISO REGIONAL

El Banco Mundial prestará alrededor de US$ 5.400 millones al sector público en América Latina este año fiscal que finalizará en julio, dijo Familiar. Eso es menos respecto a los US$ 8.000 millones en el año fiscal anterior. Argentina y Colombia serán los mayores prestatarios, con Argentina recibiendo alrededor de US$ 1.800 millones, dijo.

Mientras que los costos de endeudamiento en Argentina se han reducido después de que Macri retiró los controles de divisas y resolvió una disputa legal de una década con los acreedores que no participaron del acuerdo original del default de 2001, no fue hasta octubre que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos elevó su calificación de riesgo país del escalón más bajo de 7, y sigue siendo equiparable a países como el Congo, Guyana e Irán.

GARANTÍA

La garantía para proyectos de energía renovable ayudó a movilizar alrededor de US$ 3.000 millones en inversión, dijo Familiar. La garantía significa que, si la compañía estatal de electricidad Cammesa no compensa a las empresas por la electricidad que recibe, el Banco Mundial intervendrá y pagará. Argentina recibió cerca de US$ 4.000 millones en compromisos de inversión de dos rondas de licitaciones de energía renovable en 2016.

Para estimular la confianza en las subastas de energía, el gobierno creó un mecanismo de préstamo-garantía que reduce los riesgos del proyecto. También incluye un fondo fiduciario para otorgar préstamos, subsidios de intereses y contribuciones de capital.