‘‘Transición de oficinas al eje corporativo será más rápida de lo previsto’’

ENTREVISTA

[email protected]

En la actualidad se puede ver un notable crecimiento en cuanto a edificios cor­porativos dentro de Asun­ción. Existe una controver­sia en torno a si existe o no sobreoferta entre cons­tructores y desarrolladores inmobiliarios.

Para ampliar la visión, consultamos a Gonzalo Faccas Tonelli, director de Eydisa (Estrategias y De­sarrollos Inmobiliarios SA). El ejecutivo de bienes raíces analiza la manera en que las ofertas existentes irán tomando su lugar en el mercado. Además, hace una reflexión sobre la im­portancia de que las em­presas trasladen sus orga­nizaciones en estructuras diseñadas para el fin.

De su experiencia de estar construyendo dos torres de 18 pisos de oficinas corpora­tivas en Aviadores del Chaco, ¿no cree que existe una so­breoferta de oficinas corpo­rativas en Asunción?

Nuestra opinión desde Eydisa, y lo decimos muy convencidos, es que no existe un exceso de oferta. Lo que existe es una falta de análisis por parte de la mayoría de las empresas de los enormes beneficios de trabajar en oficinas espe­cialmente diseñadas para este fin y estar ubicados en la zona exacta para inte­ractuar con sus clientes ac­tuales y potenciales, pro­veedores y demás personas que se relacionan a diario con cada organización.

¿Cuán rápido se dará esta transición a oficinas corpo­rativas?

Creo que el año pasado fueron tantas las oficinas que se agregaron al mer­cado en un período muy corto después de años de que era imposible conse­guir una oficina en la zona del nuevo eje corporativo de Aviadores del Chaco, por ejemplo, que se ge­neraron comentarios de una sobreoferta. Pero esta sensación duró muy poco. El mercado ha demostrado que la demanda también era grande. Hoy ya nadie habla de torres vacías y ya comienzan a tener resulta­dos y las empresas que es­tán instaladas hace pocos meses ahí están mostran­do resultados muy alenta­dores.

Todos queremos tener la respuesta de cuán rápida será la transición de todas esas empresas a oficinas corporativas como ha ocu­rrido en todas las capitales del mundo.

Mientras todas las em­presas estaban brindando servicio desde cualquier ubicación y todas eran in­eficientes, no pasaba nada. Pero cuando la primera fir­ma se trasladó y está cerca de muchos clientes, tiene unas oficinas muy cómo­das y aumenta fuertemente su productividad, todos los demás tendrán indefecti­blemente que dar ese paso para seguir compitiendo. Por supuesto que existirán excepciones, pero serán eso, casos excepcionales y no lo habitual.

¿A qué se refiere exacta­mente con aumento de pro­ductividad?

Son muchas las razones que hace que sea ineficien­te trabajar en residencias construidas para ser vi­viendas. El problema prin­cipal reside en la poca fle­xibilidad que tienen estos ambientes. Son muchas las dificultades que aparecen al querer utilizar un objeto que no fue diseñado para tal fin, como por ejemplo falta de conexión adecua­da entre sectores o equi­pos de trabajo, problemas para iluminar, refrigerar y aislar acústicamente los ambientes, circulación desperdiciada para llegar a ambientes inconexos, sanitarios inadecuados, sin sectorizar por género y con elementos innecesarios y problemas para tener ade­cuada conexión de red.

El aumento de la pro­ductividad que se logra al trabajar en oficinas corpo­rativas con plantas libres, donde las personas pueden interactuar rápidamente bajo la mirada del super­visor, sin estar dispersos y “aislados” es enorme. Sólo los que han experimentado la diferencia pueden ser conscientes del cambio ra­dical en la forma de trabajo de una organización que esto representa. Este es un aspecto que generalmente no se tiene en cuenta, por su dificultad para medirlo de manera objetiva, a la hora de estimar el costo de mudar la empresa a una oficina corporativa.

Podemos profundizar mucho en este tema de las razones del aumento de la productividad, pero a mí me gusta resumirlo con las palabras de mi socio, el ar­quitecto Martín Dominici, quien habla del efecto “Co-co-co”. Él menciona que existen tres elementos que hacen la diferencia: comu­nicación, confort y control.

Existen las empresas que cuentan con una adecuada comunicación entre sus pares y el exterior, las que logran confort para sus empleados y clientes, y las que con una adecuada dis­tribución espacial logran el control de las áreas de tra­bajo, haciendo que la dis­persión no se convierta en una baja del rendimiento.

Además hay muchos ejemplos de empresas, como las oficinas de Goo­gle, donde aparece una búsqueda a partir del confort y la forma de am­bientar los espacios, cuyo objetivo es lograr empatía en los empleados, sentido de pertenencia, desarrollar la creatividad y fomentar la sana competencia, logran­do mejorar los resultados y generar ambientes confor­tables de trabajo.

¿Qué le recomendaría a alguien que comienza a es­tudiar la idea de mudar su empresa a oficinas corpora­tivas?

Estamos convencidos que todo lo que ya existe y todo lo que se está construyendo de oficinas corporativas en Asunción se va a absorber. Incluso nos animamos a decir que esta transición será más rápida de lo que la mayoría pronostica. Por esta razón creemos que es un muy buen momento para hacerlo hoy, donde los precios están en niveles razonables y donde todavía existen alternativas.

Estamos acostumbrados en Paraguay a comprar “superofertas” y todos esperan esa ocasión úni­ca para hacer el negocio de sus vidas y recién ahí invertir. Esas ocasiones especiales no se dan todos los días, existen muchos actores especializados en el mercado que sólo se de­dican a esa búsqueda y las absorben antes de que se ofrezcan. Mientras espe­ramos, nuestra empresa sigue siendo muy poco productiva. Ahí está la ma­yor pérdida, en el que la or­ganización siga trabajando en un nivel poco profesio­nal, en un ambiente poco “corporativo”, en donde no todos se sienten a gusto. Finalmente, las empresas son las personas que las forman y, si estas están confortables en su lugar de trabajo, no hace falta men­cionar que los resultados llegan espontáneamente