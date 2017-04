Deuda externa e institucionalidad: temas de cuidado

MCS

GRUPO CONSULTOR

El crecimiento de la deuda pública externa desde agosto del 2003 a febrero del presente año fue en promedio de 8,1% anual. Esto junto con la crisis política, iniciada semanas atrás y que no termina de superarse, son temas que merecen la atención de todos los actores clave públicos y privados.

La deuda pública externa controlada y una fuerte institucionalidad son cuestiones fundamentales para el desarrollo de nuestro país como sociedad responsable de su destino y cumplidora de sus obligaciones; y ambas deberían ser considera­das con prudencia y neutralidad, dejando de lado sesgos políticos e intereses personales y buscan­do siempre el bien común.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

En el caso de la deuda pública externa, el saldo de esta pasó de US$ 2.295 millones a agosto de 2003 a US$ 4.804 millones a febrero de 2017, es decir, se duplicó y al cierre del 2016 representaba el 17,6% del PIB–Producto Interno Bruto.

Al finalizar el periodo de gobierno de Nicanor Duarte Frutos, el saldo de la deuda externa había bajado a US$ 2.143 millones, lo que implica una disminución de 6,6% en relación al saldo de par­tida. La administración de Fernando Lugo volvió a posicionarlo en un nivel similar al del 2003 con un saldo US$ 2.197 millones a mayo del 2012. En estos dos gobiernos se observa un saldo de deuda externa estable.

El primer salto se dio durante el gobierno de Fe­derico Franco que dejó un saldo de deuda externa de US$ 2.612 millones a agosto del 2013, es decir US$ 415 millones más que su antecesor, en un año de gestión. Sin embargo, los aumentos más im­portantes se dieron durante la actual adminis­tración de Horacio Cartes, principalmente con la segunda y tercera emisión de bonos que con­tribuyeron a que la deuda externa alcanzara los US$ 4.804 millones a finales de febrero del 2016, esto fue US$ 2.192 millones más que el saldo ini­cial del periodo lo que representa un aumento de 84%.

DESTINO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS

Este aumento de la deuda ha sido justificado con las inversiones en infraestructura realizadas.

Analizando el caso de los bonos al 31 de marzo del corriente, se puede ver que del total de US$ 2.880 millones obtenidos con las emisiones rea­lizadas el 82,6%, es decir, US$ 2.384 millones fue­ron transferidos. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones–MOPC, con US$ 1.002 millo­nes recibidos, y la Administración Nacional de Electricidad–ANDE, con US$ 300 millones, han sido los mayores receptores de dichos recursos y necesariamente deben destinarlos a la inversión, estas cifras representan el 42% y el 12,5%, res­pectivamente, de los recursos transferidos.

Otras instituciones vinculadas al ámbito econó­mico que recibieron recursos de los bonos fueron la Industria Nacional del Cemento-INC, con US$ 67 millones y el Crédito Agrícola de Habilitación-CAH con US$ 46 millones.

En cuanto a las instituciones con orientación social, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat-Senavitat recibió US$ 53,8 millones, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tie­rra–Indert, US$ 35,6 millones y el Ministerio de Educación y Ciencias–MEC con US$ 2,5 millones y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social–MSPyBS, con US$ 0,8 millones, han sido también destinatarios de los recursos provenientes de los bonos.

De esta manera, se puede observar que existe una fuerte priorización de la inversión física y en instituciones más vinculadas a lo económico que a lo social, en la acumulación de capital físico más que en la formación de capital humano. No obstante, cabe mencionar que la inversión en ca­pital, independientemente a que éste sea físico o humano, es relevante siempre y cuando sea eje­cutada en tiempo y forma, y sus beneficios sean adecuadamente evaluados.

Por otro lado, debemos considerar que parte también importante de los recursos de los bonos (el 36,7%) fue utilizado por el Ministerio de Ha­cienda para amortización de deuda pública ante­rior y aporte de capital a organismos multilate­rales, esto implica que US$ 874 millones tuvieron un uso distinto a las inversiones propiamente dichas.

EFECTO PROBABLE DE LA CRISIS POLÍTICA

Además de analizar el destino de los recursos, se debe tener en cuenta que la deuda no puede seguir creciendo si no se generan las condicio­nes necesarias para aumentar o asegurar la ca­pacidad de pago. La crisis política en que estamos inmersos hace semanas no contribuye a ello y demuestra una institucionalidad débil que puede conducir a una pérdida de confianza y credibili­dad por parte de los inversores extranjeros.

Las instituciones son todas aquellas estructuras que suponen cierto mecanismo de control social y son creadas para facilitar la convivencia dentro de una sociedad. Es decir, las instituciones socia­les, políticas y económicas dirigen nuestra vida cotidiana porque así nosotros lo acordamos como sociedad. Desde Thorstein Veblen hasta Douglas North, los autores de la literatura económica han reconocido la importancia de las instituciones en el desarrollo porque ellas garantizan el marco en el que todos los agentes deben realizar sus acti­vidades.

Una institución principal es sin dudas la Cons­titución Nacional, ella contiene los principales acuerdos a los que llegamos los paraguayos, y no respetarlos es una señal de alerta tanto para propios como para extraños, señal que estamos enviando con el tratamiento particularmente acelerado de la enmienda constitucional para la reelección.

Aunque los inversores extranjeros tomen sus decisiones en base al retorno económico que pu­dieran obtener y a la estabilidad macroeconó­mica demostrada por el país; si no respetamos nuestra regla principal, la capacidad de pago y de honrar las deudas estaría en dudas.