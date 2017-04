Los pecados financieros para evitar en esta Semana Santa

Ante la llegada de la Semana Santa es común no tener planes financieros específicos pero es un periodo del año que se presta al aumento de gastos, razones por las que generalmente las personas se encuentran a fin de mes con una lista larga de deudas.

PREVER

Lo ideal es prever con anterioridad los tradicionales viajes que se realizan en esta época del año ya sea al interior del país o hacia el exterior, y aunque dicha semana ya está en puertas, nunca es tarde ni está de más planificar cuánto se gastará en transporte, comida, hospedaje, etc., y destinar una suma para lo que se estime sea necesario.

Lo más recomendable antes de pensar en un viaje es contemplar primeramente los gastos que se tienen y priorizar el pago de cuentas.

Sobre el punto conversamos con Adriana Bock, economista y Presidenta de la organización Superarte, sobre cuáles son los errores más comunes en cuanto a finanzas personales y familiares que se realizan durante estas fechas, la misma destacó que una gran equivocación es ‘‘dejar todo para la vuelta’’, especialmente en referencia a los pagos de compromisos fijos, porque generalmente en estos días se termina utilizando el dinero en otra cosa, dejándose cuentas atrasadas que se acumulan para el mes siguiente. Resaltó que lo óptimo sería pagar primero los compromisos y luego, según la disponibilidad, gastar en esparcimiento.

Otro error común en el que las personas suelen caer es el de recurrir a una nueva deuda, por ejemplo para realizar un viaje, sin analizar antes si se contará o no con la capacidad de pago suficiente para honrarla.

CONSEJOS

Entre los consejos para evitar gastos excesivos explicó ‘‘la mejor forma de evitar gastos desmedidos es conociendo de ante mano la disponibilidad y planificando sobre esta base.. Siempre que busquemos, podemos encontrar opciones para disfrutar sin salir del presupuesto’’.

USO DE TARJETAS

Ante el uso de tarjetas de crédito señaló que no está mal recurrir a estos recursos como alternativa de financiación, toda vez que se planifique un plazo razonable para cancelar la deuda y se cuente tanto con suficiente capacidad como voluntad para cumplir con los pagos en tiempo y forma. ‘‘Un plazo razonable es aquel que esté en relación con la vida útil del bien adquirido, y que al mismo tiempo ‘calce’ dentro del flujo de caja’’, argumentó.