Presidente de Brasil negó su participación en discusiones

El presidente de Brasil, Michel Temer, se ha defendido de las acusaciones de que participó en las discusiones sobre el financiamiento de campañas políticas con una de las compañías más grandes del país.

En un video publicado en las redes sociales del Gobierno, Temer emitió una breve respuesta al testimonio de dos ex ejecutivos de Odebrecht SA que alegan que el mandatario negoció un pago de US$ 40 millones en 2010 para el Partido del Movimiento Democrático Brasileño.

‘‘Mis amigos, no tengo miedo de los hechos’’, dijo. ‘‘Lo que me repugna es la mentira’’.

CONSECUENCIAS

El establishment político de Brasil sigue sufriendo las consecuencias de los últimos desarrollos en el escándalo de corrupción apodado Lava Jato. El martes, un juez de la Corte Suprema autorizó investigaciones a casi una cuarta parte del gabinete, una cuarta parte del Senado y decenas de diputados federales. El miércoles, la Corte publicó videos de los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht, permitiendo a los brasileños ver de primera mano las acusaciones contra algunos de los políticos más poderosos de la nación.

El fiscal jefe no pidió a la Corte Suprema que aprobara una investigación sobre Temer. Según la legislación brasileña, un presidente en ejercicio no puede ser acusado por actos cometidos antes de asumir el cargo.

En el video publicado el jueves por la tarde, Temer confirmó que asistió a la reunión con ‘‘un representante de una de las compañías más grandes del país’’. Pero dice que no se discutió ningún pago ilegal en ese momento ni en ningún otro.