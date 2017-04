Comunicación interna con Andrés Stremiz

Andrés Stremiz es un especialista en comunicación interna y representante de BW Comunicaciones, una de las agencias líderes, con más de 18 años de trayectoria, con oficinas en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú. Brinda soluciones y gusta de ofrecer un servicio “llave en mano’’, fiel a su estilo.

DIVERSIDAD

No es lo mismo trabajar en una empresa de 30 colaboradores que de 30.000, con diversidad de culturas, mucha dispersión geográfica y personal en convenio. Todo lo anterior sumado a las dificultades propias del lenguaje de la sociedad en cuestión hacen que el rol de la comunicación interna en una empresa no sea menor. Además los colaboradores son potentes embajadores de la empresa frente a todo público.

IMPORTANCIA

Hablando la gente se entiende, es un dicho bien conocido por todos, de ahí que es importante fortalecer la marca empleadora y el clima laboral mediante el habla, los líderes necesitan entender que pueden hacer la diferencia con el poder de la palabra.

DESAFÍOS

Stremiz se muestra optimista ante el panorama de dificultad que pueda tener una empresa en el área, ya que si hay un problema es porque hay solución. Pero por mencionar uno de los desafios más claros en cuanto a comunicación se refiera es el que mencionaba el pensador astrohúngaro Ludwig Wittgenstein diciendo que ‘‘El límite de nuestro mundo está determinado por el límite de nuestro vocabulario’’. ¿Cómo expresar algo que se ignora? A partir de esa premisa lógica se puede concluir que el rol que juega la lectura tanto para el lenguaje como para fortalecer la comunicación es fundamental y es un desafío que el Paraguay debe encarar inmediatamente fomentando una generación de lectores y de pensadores críticos.

AMBIENTE Y DIÁLOGO

Los antiguos griegos que descubrieron y desarrollaron el diálogo tenían por sabido que el ambiente de estudio y de trabajo estaba determinado por el nivel de entendimiento entre los componentes, de ahí que para alcanzar las metas establecidas en tiempo y en forma es crucial que haya un desarrollo constante de la misma.

HABILIDAD, NO UN DON

Es preocupante que la comunicación sea considerada como un don, popularmente se maneja ese concepto totalmente erróneo, señala Stremiz, todo lo contrario, es una habilidad –insiste– y como tal es perfectible, sin importar las barreras y las dificultades que se puedan tener, con la dedicación y la guía adecuadas se podrán derribar los obstáculos como lo hizo el gran Demóstenes con su tartamudez.