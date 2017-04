‘‘Animas’’, poemario de la psicóloga laboral Jazmín Mendoza

Hay quienes insisten en que mezclar las emociones con los negocios es mezclar agua con aceite, esa no es la visión de Jazmín Mendoza, quien el pasado martes 11 presentó su primer poemario “Animas”, en alusión al muy conocido ente abstracto que contiene a todas las emociones y es un común denominador de todos los seres humanos, la esencia misma de la humanidad.

PERFIL

Egresada en 1987 de la carrera de Psicología de la Universidad Católica de Asunción. Emprende en 2002 la creación de “Jazmín Mendoza”, una consultora de recursos humanos conectada con una red internacional de selectores en el Mercosur.

El canto del alma se manifiesta a través de los sentidos, por lo tanto desoír la voz interior es el peor de los errores, argumenta Mendoza.

Vivimos en la dicotomía del ser y el tener, las posesiones no deben ser culposas, pero si vienen del ser pues de caso contrario no se podrán disfrutar ocasionando una falsa felicidad y a la larga desdicha, es una de las reflexiones que plasma en su obra que mezcla la estética con el realismo