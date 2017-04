Horacio Cartes renuncia a reelección presidencial

En una carta dirigida al Monseñor Edmundo Valenzuela el Presidente del Paraguay, Horacio Cartes afirmó que no buscará la reelección para el próximo periodo “Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia, para poner a su conocimiento que he tomado la decisión de no presentarme, en ningún caso, como candidato a Presidente de la República, para el periodo constitucional 2018-2023”.

Agregó que espera que esta renuncia sirva para la profundización del diálogo dirigido al fortalecimiento institucional de la República, en armónica convivencia entre los paraguayos.

La noticia la dio a conocer este mediodía a través de su cuenta oficial de twitter @Horacio_Cartes

NO RETIRARÁN

Tras el anuncio, la Senadora del partido Colorado, Lilian Samaniego y el Senador Juan Darío Monges anunciaron en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, que si bien el Presidente se aparta de la posibilidad de buscar la reelección para el próximo periodo, la A.N.R seguirá insistiendo en el proyecto de enmienda. Con la postura de los senadores colorados y la carta presentada por Horacio Cartes, el mandatario finalmente se lava las manos.