Cartes se baja y la enmienda pierde fuerza

El día de ayer el Presidente de la República Horacio Cartes anunció que no buscará la reelección para el próximo periodo de gobierno.

El mismo realizó el anunció a través de su cuenta de twitter en la que adjuntó una carta dirigida al Monseñor Edmundo Valenzuela “Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia, para poner a su conocimiento que he tomado la decisión de no presentarme, en ningún caso, como candidato a Presidente de la República, para el periodo constitucional 2018-2023”.

NO RETIRARÁN

Dada a conocer la información, la Senadora del partido Colorado, Lilian Samaniego y el Senador Juan Darío Monges anunciaron en conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, que si bien el Presidente se aparta de la posibilidad de buscar la reelección para el próximo periodo, seguirán insistiendo con la inserción de la reelección presidencial dentro de la Constitucional Nacional.

“El proyecto de enmienda tiene media sanción de la cámara de senadores y oportunamente será tratado… ratificamos que el proyecto sigue vigente hasta tanto sea estudiado en la cámara de Diputados, nosotros esperamos que se apruebe para que finalmente sea la ciudadanía Paraguaya la que decida a través del referéndum y que decida con el sí o no” expresó.

Ante la consulta de medios de si desde el sector ya manejarían una opción B como candidato para los comicios 2018, el legislador Monges señaló “El partido colorado es grande y poderoso, va a tener el candidato adecuado y va a llegar” señaló.

Desde el punto de vista del titular de la ANR, Pedro Alliana, si bien sigue vigente el proyecto de enmienda “con la decisión que tomó el presidente se pierde mucha fuerza”.

INFLUENCIA

Por otra parte el día de hoy estaría llegando al país el Secretario de Estado Adjunto Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco L. Palmieri, la visita del enviado de EE.UU habría influido también en la decisión del presidente Horacio Cartes.

Recordemos que tras la aprobación del proyecto de enmienda con un proceso irregular en la cámara de senadores la Embajada Norteamericana había emitido un comunicado en el que llamaba a trabajar democráticamente y a respetar la institucionalidad del país. “Cualquier proceso de Revisión de la Constitución Nacional paraguaya debe hacerse de una manera transparente y abierta respetando los procesos democráticos e institucionales de acuerdo con la Constitución del país” señalaba el documento.

Palmieri se reunirá con el Ministro de Relaciones Exteriores, miembros del Congreso y funcionarios ejecutivos a modo de abordar sobre cooperación regional continua, democracia, derechos humanos y las iniciativas de colaboración en curso para mejorar la transparencia, promover la seguridad y combatir el crimen transnacional, según señala el anuncio de la Embajada de EE.UU.

Resaltemos también que en el mes de marzo el informe de estrategia de la oficina de narcóticos del Departamento de Estado dio a conocer en su último reporte que el país sigue siendo el centro de lavado de dinero con recursos provenientes del narcotráfico, contrabando de cigarrillos y otras actividades ilícitas por lo que también se estaría analizando dicho tema.