El fundador de Alibaba ha vuelto y trae más dinero en el portafolio

Al fin, Jack Ma ha ofrecido por MoneyGram International Inc. un precio que debió mencionar hace tres meses.

A última hora del domingo en Estados Unidos, Ant Financial Group, afiliada de Alibaba Group Holding Ltd., anunció que aumentaría su oferta 36 por ciento a US$ 18 por acción.

Cuatro semanas atrás predije que esto pasaría, y la presión política del oferente rival, Euronet Worldwide Inc., así como la de los legisladores estadounidenses, forzó la voluntad del fundador de Alibaba.

Esto debería ser un golpe letal para Euronet. Pero un perro arrinconado gruñe más fuerte, por lo tanto, es previsible que el proveedor de pagos fundado en Hungría y con sede en Kansas intensifique su campaña proclamando que tal acuerdo sería una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Si Euronet tiene suerte, el tema aparecerá en el radar del presidente Donald Trump, que es la única persona con poder suficiente como para desbaratar la transacción a causa de tales temores. En tanto la Comisión de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos revisa y hace recomendaciones sobre compras extranjeras, el presidente es quien toma la decisión definitiva.

Pero para Euronet, poner todos los huevos en la canasta de Trump sería un riesgo. El presidente acaba de liberar a China del mote de manipuladora de la divisa porque la mayor economía de Asia lo está ayudando a lidiar con Corea del Norte. La alternativa es que Euronet alcance y supere la última oferta de Ant, escenario que asustaría a los accionistas (aunque eso no significa que Euronet no lo haga).

Y no vale la pena apelar directamente a los inversores de MoneyGram con la esperanza de que voten a favor del patriotismo. Según datos compilados por Bloomberg, MoneyGram pertenece en su mayor parte a la firma Thomas H Lee Partners LP y el fondo Abrams Capital.