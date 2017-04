Bajos costos de comercios atraen a visitantes argentinos

Una gran cantidad de ar­gentinos apostaron por el país para pasar la Semana Santa y aprovecharon la fecha para hacer compras, quienes arribaron a tierra guaraní ya desde el miérco­les y permanecieron hasta el domingo. La ciudad de Asunción fue el principal atractivo, además de ser la encargada de albergar a la multitud de visitantes.

Según datos proporcio­nados por Risieri Filártiga, director del Departamento Migratorio, a Monumental, se registra preliminar­mente que más de 170.000 personas ingresaron al país por diversos puntos adua­neros, desde el lunes 10 al domingo 16 de abril.

La gran mayoría de los in­gresantes eran ciudadanos argentinos y compatriotas residentes en dicho país.

CIFRAS

Risieri destacó que por la ciudad de Encarnación ingresaron un mayor nú­mero de visitantes, 85.000 personas aproximada­mente, mientras que por Puerto Falcón se contabi­lizaron 73.000 visitantes, finalmente se estima que el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi acogió a 20.000 turistas.

ARGENTINA, EL MAYOR EMISOR DE TURISTAS

En el mes de febrero de este año, el informe de mo­vimiento migratorio gene­ral, de la Dirección Nacio­nal de Migraciones, señala que de un total de 123.543 entradas registradas en el país, 96.449 son prove­nientes de la Argentina.

Posicionándose de esta manera entre los países de la región, como el mayor número de emisor de turis­tas a Paraguay.

REPERCUSIONES

El periodista Martín Can­dalaft, cronista del progra­ma “El Diario de Mariana”, visitó el país durante la Semana Santa, llevó a cabo un recorrido por los princi­pales comercios del micro­centro, buscando comparar si realmente existe una gran diferencia en cuanto a precios con el vecino país.

El comunicador expresó que los precios aquí son un 50% a 60% más baratos que en la Argentina, por otra parte, según datos propor­cionados por el mismo, en los primeros tres meses del año, los argentinos ya han invertido US$ 180 millones en compras.

RESERVAS HOTELERAS

En cuanto a las reserva­ciones de hoteles, Víctor Chamorro, de la Asociación Industrial Hotelera del Pa­raguay, en conversación con Candalaft refirió que según las estadísticas pro­veídas por las centrales de reservas internacionales, las reservaciones por parte de Argentinos han creci­do un 45% con respecto al 2016.

En conversación con Ro­drigo Riveros, encargado de ventas del Hotel Guara­ní, pudimos constatar esta cifra.

El mismo comentó que dos semanas previas a la semana santa ya conta­ban con pocas habitacio­nes disponibles, desde el miércoles 12 el hotel se encontraba ocupado en un 85%, en su totalidad por visitantes provenientes de la Argentina que lo que más consultaban eran en dónde podían realizar compras.

Por otra parte, desde el Granados Park mencio­naron que un 80% de sus huéspedes eran de nacio­nalidad argentina.

Por todas las oportunidad que se brindan en cuanto a precios, el periodista del vecino país termina des­cribiendo al Paraguay como la ‘‘meca de los argentinos que compran en el exte­rior’’.

PRECIOS MÁS BAJOS

El auge de visitas de extranjeros a nuestro país, en especial de argentinos, da la pauta de un gran crecimiento económico de nuestro país.

El principal factor que impulsa la venida de estos visitantes a la capital Asunce­nas, son los precios bajos en cuanto a artículos tecnológicos, ropas y perfumes.

La mayoría de las visitas se registraron en tiendas como Zara y Forever 21, las perfumerías Aphrodyte y Monalisa, y los negocios oficiales de Apple y Sam­sung.

Haciendo un pequeño listado de algunos artículos damos algunos comparativos que dan la pauta de las diferencias de precios entre un país y otro: El iPhone 7 Plus de 32 GB, lanzado en Buenos Aires a US$ 2.038 en Asunción cuesta solo US$ 980, un 52% menos. Un Samsung Galaxy S7 Edge en Argentina vale US$ 1.146 y en Paraguay US$ 838.

En perfumes, tan solo por citar un caso, la marca Carolina Herrera en el vecino país cuenta con un precio de US$ 104 y a nivel local oscila los US$ 60.