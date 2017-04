United insiste en que no despedirá a funcionarios

United Continental Holdings Inc. no despedirá a nadie por el incidente de la semana pasada en el que un pasajero fue arrastrado fuera de un avión, un episodio que provocó condena mundial contra la aerolínea estadounidense.

‘‘Fue una falla del sistema en varias áreas, por lo que nunca se pensó despedir a un empleado o cualquier persona involucrada’’, dijo el presidente ejecutivo Óscar Munoz el martes. Munoz reconoció ‘‘muchas conjeturas’’ sobre su propio destino en la tercera compañía aérea más grande de Estados Unidos.

Munoz se enfrentó a Wall Street por primera vez desde la expulsión forzada de David Dao el 9 de abril, disculpándose nuevamente por el manejo de la aerolínea del incidente. Hasta ahora, los clientes corporativos han sido ‘‘solidarios’’ con United durante la crisis de relaciones públicas, dijo el director general, Scott Kirby, en una conferencia telefónica para discutir las ganancias del primer trimestre. Es demasiado pronto para saber si la mala publicidad ha golpeado las reservas, dijo el portavoz.

Munoz volará a China pronto en un viaje de negocios previamente programado y se reunirá con funcionarios allí sobre sus preocupaciones por el incidente, dijo. La historia se difundió rápidamente en las redes sociales de la nación asiática, que es un mercado vital para United, con sede en Chicago.

Además de soportar la presión por el escándalo, Munoz se enfrenta al escepticismo de Wall Street sobre su intención de impulsar el crecimiento en vuelos y asientos. Los analistas preguntaron por qué la compañía no estaba tratando de aumentar los márgenes de ganancias, que cayeron en el primer trimestre y están por debajo de su rival Delta Airlines Inc.

Las acciones cayeron 4,3 por ciento, a US$ 67,71 a la 1:21 de la tarde en Nueva York, tras caer hasta 4,5 por ciento, el mayor bajón intradía en un mes.

Las preguntas hicieron hincapié en la preocupación de los inversores de United, ya que la compañía planea aumentar la capacidad de asientos en 4 por ciento en toda su red este trimestre, incluyendo un aumento interno de hasta 5,5 por ciento. Munoz dijo a los analistas que la expansión es necesaria para recuperar la ‘‘participación natural’’ de la compañía del mercado en los grandes aeropuertos, incluyendo Newark, en el estado de Nueva Jersey.

‘‘La cuota de mercado no es tema de conversación para esta sala o con nuestro directorio’’, dijo Munoz en la conferencia. ‘‘Todo se trata del margen’’.