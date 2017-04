Visión Banco cumple 25 años al servicio del país

Un 30 de noviembre del año 1992, Visión Banco inició sus operaciones, por lo que este año celebran 25 años impulsando desde sus inicios la inclusión financiera en el país, orientado principalmente a las micro finanzas.

Buscando estar cerca de la gente, actualmente la firma cuenta con presencia en más de 100 centros de atención al cliente, que se encuentran distribuidos en las principales ciudades del Paraguay.

CAMPAÑA

En el marco de la celebración de sus 25 años de trayectoria, Visión Banco el día de ayer llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de este gran aniversario, que se basa en transmitir durante todo el 2017 la alegría que sienten a sus clientes.

“Queremos basar todo el año 2017 en transmitir a nuestro cliente nuestra alegría, nuestra alegría de estar al servicio de ellos, nuestra alegría de crear productos a medida, servicios para sus necesidades, nuestra alegría de poder compartir sus sueños, porque realmente eso es lo que nos inspira día a día: poder crear servicios financieros que los ayuden a lograr esas metas que tienen”, expresó Silvia Bracho, Gerente de Negocios.

BENEFICIOS

La firma considera a sus clientes la razón de ser del banco, motivo por el cual los mismos tendrán la oportunidad de acceder a servicios exclusivos como campañas promocionales y beneficios en productos e innovación.

DESAFÍOS

En cuanto a los desafíos que enfrentaron para poder posicionarse fuertemente en el mercado, el Gerente General, Carlos Ávalos, refirió que “fueron años bendecidos por llamarlo así y otros muy duros, como parte de una economía cambiante que tiene el país. Los desafíos para nosotros como banca diferente, que siempre pretendimos ser, fueron justamente romper todo el sistema o establecer nuevos esquemas de trabajo, ya que anteriormente la banca tradicional esperaba a los clientes y estaba direccionada a un grupo único de cliente que tenía un perfil económico elevado”.

CRECIMIENTO

Señaló, asimismo, que luego el banco apuntó a otro segmento: “Al segmento más informal por decirlo así, gente que no tenía RUC, que no tenía patente, que estaba en las afueras de Asunción y que no tenía acceso al crédito o que tenía acceso al crédito a través de la usura”.

Finalmente destacó que tuvieron que aprender a desarrollar una tecnología de crédito y una forma de atención diferente, que fue posible gracias a capacitaciones, y al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Esa tecnología hasta hoy día la vienen implementando, ya que apuntan a seguir estando cerca de los clientes, que es lo que los caracteriza.