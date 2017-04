Estrategias para ser eficientes en la relación con nuestros empleados

Marysol Estigarribia

Los problemas con el personal deben comenzar a solucionarse mucho antes que aparezcan. Hay que adoptar una estrategia preventiva que comienza cuando redactamos los términos de referencia que describen la tarea para la que buscamos una persona. Que continúa en la planificación de las entrevistas selectivas y se extiende durante y más allá del fin de la relación laboral. Al concebir e implementar la estrategia de manejo de personal debemos, al menos, considerar estas siete pautas generales:

Entrevistar al candidato con miras al futuro.

La entrevista laboral es una parte importante en el proceso de selección de personal. El objetivo primordial de la entrevista es que ambas partes obtengan datos útiles para saber a qué atenerse. Se trata de indagar sobre los datos, estudios y experiencia de la persona, a partir del currículum que presentó. Es importante que el CV esté firmado por el candidato en señal de declaración jurada sobre el contenido. Y una buena oportunidad para hacerlo firmar es la entrevista. Recomendamos esto dado que nuestro Código del Trabajo establece como causal justificada de terminación del contrato, el engaño por parte del trabajador mediante certificados o referencias falsas sobre capacidad, conducta moral o actitudes profesionales del trabajador. Durante la entrevista también debemos inquirir sobre la situación familiar, condición socioeconómica y aspiraciones del candidato. Es importante dejar claro cuál será el horario de trabajo y hablar de las funciones y expectativas que uno tiene respecto de la contratación. Es productivo analizar la mirada, cómo es el contacto visual, qué gestos faciales, movimientos de las extremidades, postura corporal y tono de voz caracterizan al entrevistado. La entrevista, es la oportunidad de conocer la forma de pensar, actuar y sentir del entrevistado, así como sus condiciones de asertividad, ambición, motivaciones y actividades extra profesionales.

Completar el legajo del empleado teniendo en cuenta que su contenido puede ser utilizado si las cosas no van bien en el futuro.

Es importante que el legajo del empleado contenga el resumen de las condiciones de empleo. Es útil contar con una solicitud de empleo en la cual se incluya una declaración jurada de domicilio, parentesco y compromiso de cumplimiento con las condiciones pactadas. Aunque parezca exagerado, es sumamente importante incluir dentro de las documentaciones un croquis a ser elaborado por el trabajador que contenga referencias para ubicar el domicilio y que esté firmado por éste. Y es recomendable implementar un procedimiento de actualización de domicilio cada 3 a 6 meses.

Firmar el contrato de trabajo.

Nuestro Código del Trabajo establece en el artículo 48 que faltando contrato escrito, se presume la existencia de la relación alegada por el trabajador. Más allá de esta presunción favorable al trabajador, para el empleador es clave contar con el contrato de trabajo firmado. Si se redactó con profesionalismo, allí han quedado establecidas las condiciones de contratación y las funciones que debe cumplir el trabajador. Estas funciones deben estar siempre muy claras, aunque pueden ser ser modificadas por el empleador en la medida que no impliquen un cambio radical en la situación laboral. En caso de establecer algún monto diferencial por el cargo que ocupa o tarea que cumple, como, por ejemplo, un incentivo por error de caja, debemos vincularlo siempre al cargo o función y no a la persona, de modo tal que luego, al volver al régimen ordinario, no se interprete como una baja de salario o modificación unilateral del contrato. Al establecer las obligaciones del empleado, para poder aplicar sanciones en caso de incumplimiento, es preciso establecer plazos de cumplimiento y quién supervisará y evaluará el trabajo. Así, por ejemplo, es importante establecer la periodicidad, contenido y destinatario, en caso que forme parte de la función de la persona elaborar informes o reportes. Una opción sencilla para mejorar los contratos de trabajo, es pedir a los responsables del área que elaboren una lista de los puntos esenciales del cargo con los tópicos que a su parecer son los más relevantes. Munidos de esta información pueden solicitar a su abogado que incluya dichas funciones y obligaciones específicas en el contrato o bien en un anexo.

Utilizar el periodo de prueba como método de testeo de la contratación realizada y tener claro cuándo termina.

Nuestro Código del Trabajo establece plazos para el periodo de prueba que varían entre 30 y 60 días. Si bien establece que para determinados casos puede admitirse un plazo superior, en la práctica el plazo queda generalmente reducido a 60 días. Debemos contabilizar días corridos, recordando que los meses tienen 30, 31 y 28 días. Ser minuciosos nos permite tener claro cuándo vence el periodo de prueba, dentro del cual podremos terminar sin estar obligados al pago de indemnización y preaviso omitido.

Que los recibos de salarios queden firmados cuanto antes tras la acreditación en cuenta por débito.

Si bien esto parece elemental, es increíble la cantidad de veces que nos encontramos sin documentación firmada. Con la implementación del sistema de pago por medio de débito automático, se incrementó sustancialmente la cantidad de veces en que olvidamos hacer que los empleados firmen los recibos Además de ser el recurrente dolor de cabeza durante las inspecciones de la Dirección del Trabajo y del IPS, en caso de litigio judicial el recibo sigue siendo el único documento válido para el empleador si un trabajador reclama haberes ya abonados.

Aplicar sanciones en caso de incumplimiento con las obligaciones.

Por lo general, no es recomendable o siquiera deseable aplicar sanciones a nuestros trabajadores. Lo debido y conveniente es hablar, concientizar y explicar una y otra vez las normas, cultura y costumbres de la empresa. Pero, cuando se constatan incumplimientos y, más aún, cuando estos se reiteran, las sanciones admitidas por la ley clarifican la situación y pueden mejorar el desempeño. En primer lugar, es importante que esas normas, además de detallarse en cursos y capacitaciones, se entreguen escritas y sean firmadas por los trabajadores. Es sensato documentar con firma apenas concluida la sesión didáctica, en caso de incumplimiento, la empresa aperciba o amoneste por escrito al trabajador. Así, en caso de reincidencias, la empresa podría contar con una causal de terminación del contrato o en caso de juicio por otro motivo, estos antecedentes dejarán entrever cuál ha sido el actuar del trabajador durante la relación. Documéntese, notifique al trabajador del incumplimiento y sancione antes de transcurridos 30 días desde el momento en que toma conocimiento de la contravención.

Evaluar periódicamente el estado de la documentación de sus empleados.

Es importante que de tiempo en tiempo nos ocupemos de revisar en qué situación están los contratos, recibos de salarios, otorgamiento de vacaciones y, por qué no, la antigüedad que pudieran tener nuestros empleados. Esto ahorra tiempo en caso de fiscalizaciones el Ministerio del Trabajo y el IPS, que por lo general piden una tonelada de documentación escrita. Y, más importante aún, nos permite ver problemas e imperfecciones que iremos enmendando progresivamente, para evitar sorpresas desagradables e incluso inconvenientes mayores. Hacer revisiones de la documentación es una buena práctica que luego evita muchos dolores de cabeza y desembolsos económicos.