“Prosperidad se ve en los círculos más cerrados, no en el común de la gente”

Luz María González y Sara Ayala

Cuando las papas queman en un país no hay duda que afecta a todos, si bien Paraguay tiene una imagen agradable para los inversionistas dentro de casa la percepción es diferente.

Profesionales de varios rubros son quienes demuestran que el día a día es complicado económicamente hablando. Y Alicia Guerra no se escapa de esa masa común que considera que hay un “desfasaje entre la macro realidad y la micro realidad, la que se vive el día a día; por un lado yo puedo basarme en una buena noticia económica, pero aun así yo noto que desde hace un tiempo está retraído el mercado, la prosperidad debe tener un circulo más cerrado, no así con la gente normal”, expresó.

INICIOS

Arribó a Paraguay cuando tenía 15 años, y al rato ya empezó a estudiar actuación en la Escuela de Teatro Alerquín, dirigida por José Luis Ardissone.

Ejerce la docencia hace 18 años, es una vocación que descubrió por el camino. Es docente en el colegio también hace unos 18 años. Enseñó en el TIA (Taller Integral de Actuación) en el área de actuación ante cámaras, está en Cinematografía de Columbia, pero en la parte de dirección de actores, es decir que a los futuros realizadores les enseña pautas de cómo tratar a los actores.

CRISIS

Alicia de profesión actriz, se enfocó dentro del área en donde se desempeña para comentar que “nosotros tuvimos una crisis en el teatro el año pasado a partir de julio, como que se cortó todo, las obras fueron muy difíciles de sostener y cuando no hay ingresos, obviamente no vas al teatro”, sentenció.

Otro punto que resaltó fue la falta de estabilidad, de seguridad que desencadena en una indignación social que se convierte en obras teatrales, y dijo que “es la manera que encontramos: la solución de llegar a la gente con temas sociales y el arte”.

Manifestó que la crispación política repercute cuando “se tienen que suspender funciones, cuando no viene el público”.

Agregó que “este tiempo de incertidumbre que tuvimos en el que la gente no salía a las calles, volver a vivir cosas que ya debían superarse absolutamente, es doloroso”.

RENTABILIDAD

El teatro en nuestro país aún no explotó de forma completa para alcanzar una gran rentabilidad, para Alicia “a pesar de toda la crisis, nuestro mercado es variado, se atreve, yo siento eso. Se puede observar que el teatro siempre se hace a pulmón, por vocación, porque las condiciones económicas siempre son adversas. Y hay tipos de obras que apuntan a un público, para tener un éxito económico pero nunca está garantizado que eso suceda”.

Por otro lado mencionó a las obras “necesarias”, “son las que manifiestan nuestro sentir social, de esas no podés esperar una rentabilidad, son las obras que deben ser elaboradas porque son una deuda que se tiene de un país hacia su gente y necesitan un apoyo económico para poder montarlas,elaborarlas ya que implica un costo”, explicó.

También resaltó que las obras que funcionan porque son reconocidas, si son con buenos actores, si están bien dirigidas, “producen esa magia de que el público quiere ir a verla, funcionan económicamente y a la vez es más lindo porque sucede el boca a boca. Eso es lo más lindo que puede pasar, que el público no vaya obligado a ver la obra, va con gusto y recomienda a otros”, expresó.

COSTOS

La inversión de llevar una obra de teatro no es baja, Alicia Guerra da una pequeña pincelada de lo que podría llegar a ser.

‘‘El costo varía, está entre G. 20 millones a G. 50 millones, dependiendo de la magnitud del espectáculo, hay un fondo que apoya igualmente, pero no es suficiente”, manifestó.

Comentó que el Fondo para las Artes Escénicas (Fondec), “ayuda sin duda alguna pero no es suficiente, o a veces se aprueba pero no en la fecha que corresponde, los artistas hacen el montaje y el dinero llega tarde, se endeuda el artista, pero como ya está el compromiso hay que hacerlo”.

VIVIR DEL ARTE

Mientras que para muchas personas el arte no es un sector dentro de nuestra economía que pueda generar grandes ingresos, Alicia dice: “nos falta atrevernos y vivir del arte porque el que más procura hacer cosas, también atrae más gente, gracias a ese profesionalismo”.