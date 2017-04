Al Paraguay le urge un sistema educativo inclusivo

Abdeljalil Akkari es decano de la Haute Ecole Pédagogi­que de Bienne, Suiza, experto en sistemas educativos in­ternacionales y está de visita por Paraguay con mensajes muy claros.

SOLUCIONES SISTÉMICAS

Akkari propone primero que nada que el Paraguay debe cimentar la educación sobre la base de la inclusión educativa primeramente ya que todo sistema educativo funcional es aquel donde las instituciones reciben en sus aulas a alumnos sin importar el ingreso económico de sus familias.

Por otra parte también in­dica que para que el Minis­terio de Educación obtenga mejores resultados acadé­micos en las evaluaciones internacionales, a pesar de ser evaluaciones estandari­zadas, se debe buscar ante todo soluciones sistémicas y no sectoriales ya que de nada sirve entregar kits es­colares, meriendas, etc. si es que los profesores y la malla curricular no enseñan en co­herencia con las exigencias propias del país y del entorno internacional.

Al mismo tiempo, Paraguay debe abrirse más al mundo ya que el intercambio cultu­ral en todos los niveles es lo que más enriquece a la edu­cación y por supuesto a la economía, países del primer mundo son prueba de ello.

FORMACIÓN DUAL

El profesor Akkari remarcó que es un hecho muy lla­mativo que un país europeo como España en plena crisis económica tenga al 80% de su población económica­mente activa con formación universitaria, mientras que un país inmensamente rico como Suiza y con una tasa de paro de entre las menores del mundo sólo tenga el 20%.

El profesor Akkari asegura que esto se debe a las raíces culturales del país y a su di­versidad cultural ya que está compuesta por varios canto­nes y estados, además tiene mucha influencia calvinista que pregona hace siglos la austeridad y la equidad.

Que los jóvenes pasen a aprender oficios de mando medio antes que carreras superiores como Medicina o Ingeniería no debe ser motivo de escándalo, se­ñaló, ya que las industrias afincadas en Suiza están dispuestas a remunerar muy bien y a ofrecer movi­lidad social para fomentar la cultura de trabajo de sus empleados.

La educación es un medio para alcanzar la realización personal y la formación de vida ciudadana, finalizó.