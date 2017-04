Política o politiquería

Héctor Sosa Gennaro

Socio del Club de Ejecutivosos

Desde el principio de los tiempos, el hombre, por la necesidad de manejarse en un núcleo o grupo de personas, nunca pudo evitar la necesidad de “hacer política”, ejerciendo el poder, en sus orígenes, el que contaba con mayor fortaleza física o el que demostraba ser el más inteligente del grupo. En efecto, ya Aristóteles consideraba al ser humano como un animal político (zoon politikon), o sea, un animal ciudadano, un animal cívico, social. Con esto quería significar que las virtudes máximas del hombre solo se podían resaltar en su comportamiento con relación a los demás.

Debemos entender que la política es una actividad realizada con un fundamento ideológico, que necesariamente tiene que tender al bien común en los fines que se propone un grupo de personas. Lógicamente es necesaria la habilidad del o los miembros que componen esos grupos filosóficos para influir en los demás en cuanto a los alcances del pensamiento que ellos sostienen.

En efecto, se debe tener en cuenta que la política es una Ciencia, que permite utilizar técnicas y modelos para la obtención de objetivos trazados a través de la implementación de la ideología que sostiene el grupo, gremio o partido político. En su aplicación en el manejo del Estado, el fin de la política es el de captar las deficiencias y debilidades, así como las aptitudes, condiciones geopolíticas, de educación y formación social, de manera a arbitrar y proveer los medios necesarios para salvar esas carencias o potenciar los atributos, para alcanzar los objetivos, los que deben ser instrumentados a través de políticas públicas tendientes a cumplir los altos intereses de la patria.

Lo delicado del manejo de esta ciencia es que para poder transformar una sociedad o el Estado, es necesario el manejo del Poder, como elemento esencial. Solo a través de éste se pueden minimizar o resolver los diferentes problemas y las necesidades básicas. El político debe ser un articulador del poder, y tener como requisito básico la vocación de servicio.Nicolás Maquiavelo, filósofo y político florentino, en su obra “El Príncipe“ hace un fascinante análisis de las formas de obtener el poder y las consecuencias de ello en sus diferentes variables. Es importante observar que a pesar de que la obra fue escrita en el año 1513, las observaciones y situaciones que se detalla en la misma tienen una actualidad notable. Salvando obviamente las condiciones de la época en que escribió, es dable resaltar como el hombre va cometiendo sistemáticamente los mismos errores, haciendo oídos sordos de los antecedentes históricos de la humanidad que con meridiana claridad vaticinan el final inexorable de un determinado comportamiento político.

En el concepto criollo, y lo que es costumbre en la realidad nacional, hacer política es reunirse con un grupo de personas para degustar una comida o libar bebidas estimulantes, hablando unos de otros, lo que se encuentra muy lejos del concepto de la materia en estudio. No existe la conciencia de analizar las propuestas de los candidatos y mucho menos la capacidad de considerar la viabilidad de las mismas, haciendo muy fácil en consecuencia a los aspirantes a políticos allanar el camino para acceder a altos cargos, sin tener la más mínima preparación que la responsabilidad exige.

Hace ya mucho tiempo el Dr. Eligio Ayala, gran analista de nuestra realidad nacional, había señalado: “Todo se hace al azar, por tanteo, por instinto como en un acceso de sonambulismo, todo se reforma sin necesidad y nada se reforma de lo que es preciso reformar”. Esta frase identifica una lastimosa realidad que se aplica hasta nuestros días. Es muy triste escuchar expresarse a nuestros representantes políticos. Existe una total imposibilidad de que puedan abordar temas de interés nacional, con seriedad y solvencia. La política en este país se reduce a chismes de pasillo sin ninguna importancia.

No existe un norte a seguir, cada autoridad que asume un cargo borra todo y empieza de nuevo, con el agravante de que generalmente no tiene la experiencia debida, lo que hace que deba utilizar un tiempo valioso para tomar conocimiento de sus funciones, a costa de un país que ya no puede darse el lujo de perder más tiempo, sobre todo existiendo personas con idoneidad suficiente para ejercer dichas funciones.

La situación de los políticos en nuestro país es tan crítica, que la gente preparada y capaz no tiene el menor interés de ocupar cargos de preponderancia, por la exposición que ello implica y con el riesgo potencial de que lejos de significar un ascenso profesional termine sepultando su reputación.

En esta querida tierra donde otrora existían ilustres personas que ocupaban bancas en el parlamento y cargos públicos que significaban un lujo para la patria, debemos recuperar la vergüenza para que nuestros hijos puedan identificarse con las personas destacadas, especialmente por sus principios morales y conductas intachables, para que con la frente en alto podamos dar a nuestro país el futuro de gloria que se merece en los anales de la historia.