Titanes del riesgo pierden US$ 1.000 millones en Texas

Los mayores inversionistas en deuda en dificultades esperaban un cierre y que les pagaran mucho por la bancarrota más grande de la década en Estados Unidos. En vez de eso, les quedó un agujero de US$ 1.000 millones en el bolsillo.

Es lo que ocurrió con los acreedores de Energy Future Holdings Corp. después que entes reguladores de Texas bloquearan la venta de su unidad fundamental, que estaba diseñada para reembolsarlos. El posterior colapso de los precios de los bonos atrapó a la flor y nata de los que asumen riesgos, como York Capital Management, de Jamie Dinan; Avenue Capital Management, de Marc Lasry, y GSO Capital Partners, dijeron personas al tanto del tema.

Otra empresa que sufrió pérdidas, Elliott Management, de Paul Singer, redoblará su apuesta y comprará la deuda de la que se deshicieron sus rivales para tomar control de las negociaciones, dijeron las fuentes.

La debacle es otro giro turbio en los tres años que lleva quebrada Energy Holdings. Es la segunda transacción por la unidad que se cae desde que la concesionaria de energía eléctrica buscó protección judicial en 2014 para reestructurar casi US$ 50.000 millones en obligaciones, lo que resalta cómo apuestas de alto riesgo en el mundo de la deuda en dificultades se vuelven todavía más riesgosas cuando intervienen los entes reguladores públicos.

Algunas notas menores que todavía operaban en paridad en noviembre ahora cotizan a solo cerca de 30 centavos por dólar.

MASACRE

La masacre empezó el 30 de marzo, cuando los miembros de la Comisión de Concesionarias Públicas de Energía Eléctrica de Texas (PUC, por sus siglas en inglés) dijeron que la venta por más de US$ 18.000 millones propuesta por Energy Future de Oncor Electric Delivery Co., a una concesionaria de energía eléctrica de Florida no era interés público. En las operaciones subsecuentes, la deuda en especie en 2018 de Energy Future perdió cerca de la mitad de su valor restante en un solo día. Los tenedores también sufrieron una caída de 17 centavos de dólar sobre US$ 1.700 millones en notas de segundo grado respecto al pico que habían alcanzado en febrero. La apuesta salió mal cuando se desplomaron los precios del gas natural.

VENTAS

Elliott Management reaccionó comprando una mayor parte de las obligaciones de Energy Future, en tanto Singer trató de construir una posición dominante entre los acreedores, dijeron las fuentes. Así, su empresa se quedará con toda ganancia que dé la próxima transacción o con una apuesta fallida que podría empeorar todavía más.

El fondo evalúa una serie de opciones en vez de esperar a que NextEra Energy Inc., el postor de Oncor rechazado, proponga una mejor oferta o mejore la estructura para hacer aprobar la transacción, dijo una de las personas.