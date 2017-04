Modificación a Ley de Valores salió incompleta del Congreso según Bvpasa

CONTROL

Sara Ayala

@saruayala

El presidente de la Bolsa de Valores de Asunción, Rodrigo Callizo, festejó que esta nueva reglamentación se haya aprobado, pero también lamentó que en la misma no se incluya a firmas que realizan crowfunding.

‘‘La ley quedó en que ya no está bajo la jurisdicción de la Comisión Nacional de Valores, es decir hoy en día ya no lo controla nadie’’, explicó Callizo sobre el cambio que se introdujo en la Cámara de Diputados en el artículo 8, donde retiraron a las plataformas de financiamiento colectivo para su control.

Agregó que ‘‘por más que sea pequeña, a nosotros nos interesa sobre todo cuidar la protección del inversor, creemos que deben tener alguna garantía de algún órgano contralor’’.

Comentó que aguardan una normativa para estas empresas que hoy día se están instalando en el mercado. Según el diputado Ibáñez el artículo se modificó porque estas firmas necesitan de una ley específica.

Criticó el actuar de los senadores al analizar el tema, consideró que el clima político que se vivió la semana pasada en el Senado influyó para que el debate sobre el tema no sea más profundo para incluir a estas firmas.

Ahora depende del Ejecutivo para promulgarla.

OBJETIVO

La ley sancionada tiene en cuenta la necesidad de instalar una normativa para los intermediarios en la negociación por Bolsa, por consecuencia aparecen las cajas de valores y las cámaras de compensación, que tendrán funciones imprescindibles dentro del área.

VENTAJAS

Castigo por emisiones que no cumplen.

Cambió el número de casas de bolsas, para armar bolsas, bajó de 10 a 5.

Posibilita a la bolsa a emitir certificados de custodia, por lo cual se podría seguir adelante con el tema de depositaria de valores, que va a ayudar a que se siga desarrollando.

La Comisión Nacional de Valores va a poder tener mejores ingresos con el cobro de aranceles que anteriormente no permitía.