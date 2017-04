El rol de la Propiedad Intelectual en el Paraguay y el mundo

A modo de introducción a un tema muy singular como la Propiedad Intelectual, se refiere a un bien económico generalmente inmaterial, aunque pueda estar asociada a productos físicos, recogida en la mayor parte de legislaciones de los países y sujeta a la explotación económica por parte de los poseedores legales de dicha propiedad.

MARCO JURÍDICO

En un sentido estrictamente jurídico, la Propiedad Intelectual es lo protegido por las leyes de propiedad intelectual y cualquier producción intelectual no explícitamente reconocida por la legislación puede ser considerada propiedad intelectual en sentido jurídico.

Los derechos de Propiedad Intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones.

EL CURSO

El 20 de abril en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), España 323 c/ EEUU, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el marco del Diplomado en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías que se realizará de abril hasta julio próximo.

PRIMICIA

Por primera vez la Universidad de Heidelberg de Alemania, el Heidelberg Center para América Latina, la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, California Western School of Lawy y con la coordinación del Centro de Estudios de Derecho Económico y Política (Cedep) y la Cámara de Comercio Internacional realizan el abordaje de un programa sobre la Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, con un plantel docente de profesores internacionales que son referentes de los temas abordados.

ORIENTACIÓN

El diplomado está dirigido a profesionales del Derecho, de la Economía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, así como a empresarios y emprendedores y, en general, a profesionales relacionados con la Propiedad Intelectual en su quehacer laboral, profesional o académico.

El curso estuvo a cargo de la profesora Delia Lipszic, profesora consulta de Derecho Internacional Privado y titular de la Cátedra Unesco de Derecho de Autor y Derechos Conexos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien abordó temas como ‘‘La propiedad intelectual; actualizaciones desde un mundo globalizado, y la utilización de obras intelectuales por las empresas’’: entre otros temas más que interesantes para todo aquel que desee información actualizada.

CAMBIO DE ERA

Actualmente la economía se yergue sobre la base de la era digital, también conocida como la era de la información en donde las grandes fortunas están acumuladas sobre la base del conocimiento, de lo intangible no como en la era industrial en la que predominó lo tangible.