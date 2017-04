Científicos no desean volver al país porque gobierno invierte poco en investigación

Jacqueline Torres – [email protected] – @JackieTorresFr

No es novedad que en el Paraguay existe una amplia brecha salarial entre diversos sectores, pero llamó la atención que se­gún un último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) señala que en promedio un profesio­nal científico o intelectual tiene un sueldo promedio de G. 3.600.000.

Lo resaltante es que es­tos profesionales son los encargados de realizar in­vestigaciones e impulsar innovaciones en distintos ámbitos en el país, para lo cual deben tener una ca­pacitación con costos muy elevados.

DEBIÓ SALIR AL EXTERIOR

Tal es el caso de Bianca Galeano, una estudiante paraguaya de física que estudió en la Universidad Nacional de Asunción y que ac­tualmente está realizando un posgrado en el Centro Brasileiro de Pesquisas Fí­sicas en Brasil, maes­tría que obtuvo mediante un riguroso proceso de selección donde finalmente tras diversos exámenes y entrevistas fue seleccionada por la institución brasilera.

Galeano es una estudiante de clase media que con mucho esfuerzo logró salir al exterior para buscar una mejor preparación profesional. Actualmente se encuentra realizando una investigación sobre nanopartículas para aplicación en hipertemia a modo de encontrar una nueva alternativa de tratamiento del cáncer.

La misma declaró que luchó por realizar una maestría en el exterior porque el Paraguay no tiene experiencia en alta investigación científica en comparación siquiera a los otros países de Sudamérica. ‘‘El principal problema que tiene nues­tro estado es no invertir en la investigación científica y esta no se puede llevar a cabo sin el apoyo del Go­bierno’’, expresó.

FALTA INVERSIÓN

Por su parte el Dr. Silvio Báez quien es profesor de Física en FACEN, y a la vez Director en Ciencias de materiales en la politécnica se­ñaló que mucha gente no quiere entrar al área de investigación porque no tiene un sueldo muy seguro y general­mente optan por enseñar materias en las universidades aunque se gane menos.

Sin embargo resaltó que actualmente el Conacyt desde hace aproximadamente tres años está desarrollando un programa denominado Prociencia que tiene un fondo que garantiza el apoyo a la investigación hasta el 2023 “Por primera vez Paraguay tiene ese fondo disponible para apoyar a los investigadores, al tema que desee indagar y también comprar algunos equipos para laboratorio” expresó.

EMPEZAR POLÍTICA CIENTÍFICA

Agregó que si bien esto es aún insuficiente es un gran comienzo, pero que el gobierno debe de trabajar en innovación tecnológica a través de una política científica “estos pro­gramas estratégicos deben de ser de 10 años y por leyes renovables, a modo que nadie pueda tocar los fondos de estos, porque son programas estratégicos para sostener el desarrollo económico del país. Porque el gobierno sabe que sin ciencia el Paraguay no puede sostener el desarrollo económico” enfatizó.

Explicó que estos programas deben de ser anclados por una ley a modo de que no pueda ser modificado por ningún congreso o presidente de turno.

Por otra parte resaltó que el estado debe de trabajar también en la formación de recursos humanos en ciencias reformando el sistema educativo universitario, secundario y primario porque son valores colaterales importantes.

“En EE.UU por ejemplo es pésima la educación primaria y secundaria y ellos saben eso pero recompensan con la educación universitaria donde traen extranjeros científicos que capacitan a su gente. Eso no hay en Paraguay, acá se tiene que salir al extranjero a estudiar y esos estudiantes muchas veces no quieren volver porque acá no pueden trabajar” afirmó.

INSERCIÓN LABORAL

Baéz explicó que en el caso de Becal la intensión es muy buena pero se debe trabajar en la incorporación de estos profesionales al rubro. Aunque generalmente pasa lo contrario, como están obligados a venir al país durante cierto periodos, vienen cumplen su periodo y regresan de vuelta al extranjero porque aquí no trabajan en lo que desean y por la falta de oportunidad. “No solo hace falta tener recursos humanos formados, sino invertir en laboratorios a modo de que estos estudiantes puedan venir aquí a aplicar todos sus conocimientos. Eso me ocurrió a mí tuve una buena oportunidad y estuve 23 años fuera del país” finalizó.