Un sueño que abre fronteras hacia una experiencia a pleno

Nathalia Llerena

[email protected]

Maximiliano Dombald trabajó en el ámbito del tu­rismo desde los 17 años y ya desde entonces su sueño fue tener su propia agencia. “Mi meta había sido tenerla a los 27 años y se adelantó, la tuve a los 24”, relató nuestro emprendedor.

Apleno! –como denominó a su empresa- es como un hijo, lo vi nacer, lo vi crecer, me siento orgulloso de lo que es y de cómo se proyec­ta, resaltó.

EVOLUCIÓN

“Apleno! nació en el año 2007, fue una construcción en equipo con socios que hoy ya no me acompañan en este camino, pero fueron claves para el arranque del emprendimiento, la idea era crear una agencia de via­jes exclusiva para viajes de egresados. Lo fuimos y en 3 años ya éramos líderes en el segmento”, relata Dombald.

En principio fue una agen­cia de turismo dedicada ex­clusivamente a los viajes de egresados (destinos: Can­cún, Bariloche y Cambo­riú). En el año 2011, cuando ya lograron consolidarse como líderes en el segmento apostaron por un cambio de imagen y desarrollaron una agencia integral de turis­mo, con más productos para ofrecer. Dos años más tarde abrió su primera sucursal en Encarnación, adquirieron representaciones de em­presas del exterior y desa­rrollaron nuestro producto ‘‘Teens’’, que son viajes para niños entre 11 y 16 años.

El camino hacia la expan­sión continuó y en 2015 se habilitó la segunda sucursal en Pedro Juan Caballero y donde se logró desarrollar el producto ‘‘Universitarios’’. “Este 2017, continuando con el crecimiento, decidimos realizar una transformación y dividir a Apleno! en dos, por un lado Apleno! Club de Viajes dedicado a Grupos y Apleno! Agencia de viajes para viajes individuales, cada área con personal es­pecializado en su segmen­to”, indicó.

También contó que en pro­medio año a año, en forma consecutiva, incrementa­mos nuestra cantidad de pasajeros en un 25%.

Lo que empezó con un pe­queño equipo de trabajo, Apleno! hoy cuenta con staff permanente de 28 personas, en temporada alta de viajes el equipo crece a más de 150 colaboradores.

SECRETO DEL ÉXITO

“Creo que el secreto de Apleno! está en que para no­sotros la empresa no es solo un negocio, nuestro trabajo lo hacemos con pasión y a Apleno! lo vivimos con sen­timiento. Y pienso que si te propones algo, con trabajo, esfuerzo y dedicación siem­pre se logra”, afirmó.

INVERSIÓN

Para dar vida al negocio se requirió de una inversión inicial de aproximadamente G. 80.000.000.

DEBILIDAD

Al tratarse de un rubro bas­tante competitivo, el mayor desafío está en la constante improvisación y creatividad para marcar una diferencia en las propuestas. “Muchos piensan que es un trabajo fácil, pero realmente no lo es, quienes lo toman con la responsabilidad necesaria son los que marcan la dife­rencia”, señaló.

Asimismo, destacó que hoy se enfrentan al desafío de seguir creciendo y conver­tirse en referentes dentro del rubro. “Ya posicionados en el segmento grupos, es­tamos poniendo todos nues­tros esfuerzos en fortalecer la agencia de viajes, con pro­ductos como vacaciones fa­miliares, de amigos, bodas, etc”, agregó.

FORTALEZAS

Dentro de nuestras princi­pales fortalezas –destacó–, nuestras referencias (más de 20.000 pasajeros que ya dis­frutaron nuestros servicios y son nuestra mejor publi­cidad, el equipo que trabaja en la empresa, hay una frase que dice ‘‘Ninguno de noso­tros es tan bueno como to­dos nosotros juntos’’, somos el fiel reflejo de eso y, por sobre todo, la responsabili­dad, el compromiso, la ido­neidad y la experiencia a la hora de brindar servicios’’, detalló.

CONQUISTAR AMÉRICA

En cuanto a los proyectos a futuro comentó que están abriendo las fronteras. “Este año ya estamos comerciali­zando nuestros productos en toda Argentina, el objetivo a futuro es poder extender el negocio en toda América, no es fácil, pero tampoco im­posible, los primeros pasos ya se dieron, ahora solo nos toca seguir en este camino, buscar nuevos desafíos y conquistarlos”, refirió.

“NUNCA DEJAR DE SOÑAR’’

Para aquellos que sienten el deseo de emprender en aquello que lo apasiona y ante las trabas y los desa­fíos se sienten aminorados, nuestro emprendedor les deja el mensaje de nunca dejar de soñar. “Saber sor­tear los obstáculos y estar confiados en que siempre se puede. Yo empecé de bien abajo, es más, en mis inicios tuve que tener otros trabajos porque no me alcanzaba con lo que ganaba en turismo, pero era lo que me gustaba, tenía un objetivo en mente y sabía que lo iba a cumplir”, finalizó.