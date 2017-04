Prevén ley que aumente sanciones para evasores

En el marco de la asamblea del Centro Interamericano de Administraciones Tri­butarias (CIAT), el ministro Santiago Peña, en un dis­curso habló sobre un pro­yecto de modificación de ley que todavía se encuentra con media sanción en la Cá­mara de Diputados.

MULTAS

La Viceministra, Mar­ta González, explicó que se trata de la ley 125 para mejorar la eficiencia y que aporta a un mayor combate a la evasión fiscal. La mo­dificación establecerá que el nuevo régimen de san­ciones para empresas que no expidan facturas por sus operaciones comerciales consistirá en una multa con una escala en función con el volumen de negocios de la empresa. ‘‘Lo que necesita­mos es que la gente perciba un mayor riesgo en este sentido, al que no esté cum­pliendo la obligación legal de expedir factura’’, señaló la viceministra.

La sanción para las em­presas que no cumplan en este sentido es de G. 1,2 mi­llones. La SET, dentro de su operativo, según el marco de la ley tiene permitido cerrar el local sólo por tres días.

‘‘Algunos comercios es­tán facturando G. 30 a 50 millones por día. No es lo mismo hablar de un local que vende hamburguesas que hablar de una empre­sa montada con toda una infraestructura y tenga la misma sanción’’, agregó. Al mismo tiempo indicó que la entidad no cuenta con la capacidad operativa para hacer todos los controles.

Sobre las deficiencias que encierran a estos trabajos, la misma explicó que no se puede destinar a todo un equipo para combatir con la evasión porque no será ni eficaz ni efectivo, por ello menciona que es necesario que la gente perciba un ma­yor riesgo al no cumplir con sus obligaciones tributarias.