Multimillonario francés lleva a cabo compra en alta costura

La consolidación del lujo empieza por casa. En lugar de gastar en Tiffany & Co., Burberry Group Plc o Mi­chael Kors Holdings Ltd., el multimillonario francés Bernard Arnault opta por el pleno control de Christian Dior por alrededor de US$ 13.000 millones.

Christian Dior opera como holding para la mayoría de la participación de 47% de la familia Arnault en la firma gigante de lujo Louis Vuitton Moet Hennessy, LVMH. También posee la casa de alta costura, las tiendas y la marca Christian Dior.

En una segunda parte de la transacción, LVMH compra­rá esos activos, conocidos como Christian Dior Coutu­re, por un valor empresarial de 6.500 millones de euros.

IMPULSO

Tanto LVMH como Dior Couture han recibido el im­pulso de una recuperación del sector de modas de lujo ante el retorno de los com­pradores chinos. Eso ha fortalecido las finanzas de LVMH.

El apalancamiento era de apenas 12% a fines del año pasado, según la compa­ñía.

Al ofrecer una prima de 15% por las acciones restantes, la familia Arnault espera concretar su largamente ansiado objetivo de obtener el pleno control de Dior sin que se la acuse de tratar de conseguirlo barato.

NEGOCIACIONES

Por otra parte, dado que ya posee el 74%, a quienes no acepten la oferta les costará obtener un precio más alto. De ahí que las acciones de Dior se negociarán apenas por debajo del valor de la oferta ya avanzada la maña­na del martes.