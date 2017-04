Inermes frente al delito pesado

Fue uno de esos golpes que lo desacomodan todo. El ataque a la base de un transportador de caudales en Ciudad del Este rebasó todas las características de un audaz asalto a mano armada. Fue planificado, ejecutado con precisión militar y consumado como uno de esos ataques comando que se ven en el cine. Evidentemente, ya no se puede hablar de una simple “banda de delincuentes” como en un principio fue catalogado el grupo que atacó en Ciudad del Este, sino de una verdadera fuerza de tareas dotada del armamento más potente disponible en el mercado negro. Se dividieron la tarea: mientras un grupo volaba con explosivos especiales la construcción de hormigón armado en donde estaba ubicada la bóveda con el dinero, otro producía hechos de distracción incendiando automóviles, todo en medio de un denso fuego automático destinado no sólo a mantener a raya al personal de seguridad sino a causar el pánico en el entorno. El grupo se retiró sembrando las calles de cuñas de acero para perforar neumáticos, suficientes para frustrar cualquier persecución. Pese a la alarma general y a la movilización de efectivos policiales, la columna pudo cruzar al Brasil en donde se trabó a tiros con fuerzas del orden de ese país. Hubo algunos caídos, otros detenidos pero el panorama general no tiene aún claridad como para deducir con certeza la identidad de los atacantes. La teoría de que pertenecerían al PCC, el denominado primer comando capital de Rio de Janeiro, debe tener confirmación en las próximas horas.

Detalles aparte, queda claro que el país no sólo Ciudad del Este está inerme frente al accionar de estos grupos capaces de atropellarlo todo a fuerza de armas y de violencia extrema. Es dable suponer que el Gobierno no se quedará sólo en el acto de descabezar la oficina policial de la capital altoparanaense. Es de manual que semejante incursión sobrepasaría incluso al mejor dispositivo convencional de seguridad en cualquier parte. La pregunta es: ¿Qué tiene previsto hacer el Gobierno para adquirir capacidad de previsión y de respuesta ante semejantes actos de agresión sólo equiparables a ataques de índole militar por su masividad y por la potencia del armamento utilizado?

Queda claro que estamos inmersos en una crisis de inseguridad profunda que requiere la urgente formación de un gabinete de especialistas dedicado exclusivamente a analizar la naturaleza de dicha crisis y formular planes para salir de ella. Pese a los miles de millones empleados en compra de armas, equipos y mantenimiento de personal, la fuerza destacada en el norte con el objetivo de desarticular la banda de delincuentes autodenominada EPP no ha logrado prácticamente nada. Esta inutilidad no es gratuita. Si la fuerza conjunta es incapaz de encontrar y eliminar un puñado de facinerosos armados con simples fusiles de asalto, ¿qué podría hacer contra una columna armada con equipo pesado, que se mueve en vehículos blindados y emplea tácticas de combate de naturaleza militar? Estos temibles comandos del delito pesado saben leer escenarios, detectar debilidades y actuar en consecuencia. Si esto no basta para poner en alerta máxima al Gobierno y cuando decimos Gobierno, nos referimos a los tres poderes del Estado, ¿qué más habría que esperar para que ese dispositivo se dispare?

Inermes frente al delito pesado

Estamos inmersos en una crisis de inseguridad profunda que requiere la urgente formación de un gabinete de especialistas dedicado exclusivamente a analizar la naturaleza de dicha crisis y formular planes para salir de ella. Pese a los miles de millones invertidos en la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) no se ha logrado casi nada contra un puñado de facinerosos armados con simples fusiles de asalto, ¿qué podría hacer contra una columna armada con equipo pesado, que se mueve en vehículos blindados y emplea tácticas de combate de naturaleza militar?