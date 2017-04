El matrimonio modifica las finanzas personales

Las finanzas personales son siempre un ámbito con constantes modificaciones por diversos motivos, como los gastos extras, alguna emergencia o un cambio más planeado como el de decidir casarse o convivir en pareja. Esto conlleva no solo un cambio ambiental sino que también económi­co ya que los gastos no son los mismos.

En el marco de las finanzas conyugales el diario 5días conversó con el consultor financiero Stan Canova, quien mencionó algunos de los aspectos de este tipo de situaciones.

INGRESOS

Los ingresos y la distribu­ción de los mismos sufren grandes cambios una vez que se pasa de la vida de soltero a una vida ya en pa­reja (fuera del hogar pater­no) conllevan otras reglas a seguir respecto al manejo de las finanzas personales; los gastos a cubrir por un lado sufren un prorrateo, se aplica el conocido 50/50 según el ingreso de ambos, enmarcaba Canova.

“Entonces, si antes pa­gabas un alquiler de G. 2.200.000 ahora técnica­mente pagás G. 1.100.000 porque ese gasto se abona de manera compartida.

Reafirmando así además la importancia de que am­bos sean claros respecto a los ingresos con los que cuentan ya que el servicio se debe abonar de manera mensual y estable’’.

El ahorro es un factor bas­tante importante ya que ambos deben tener la prác­tica normal del ahorro, el cual garantiza al ahorrista no solo estar cubierto en caso de que necesite dine­ro de emergencia, sino que respalda la idea de que esos ahorros den frutos y puedan ser beneficiosos a la hora de adquirir algún bien o servi­cio en mejores condiciones.

Una manera de invertir y prever gastos fomentan­do el ahorro para obtener beneficios a corto y largo plazo son por ejemplo los bonos, ahorros a plazos fi­jos; el CDA y los Bonos que son endosables o vendibles en un mercado secundario mientras que el plazo fijo en una cooperativa no cuenta aún con esa endosabilidad, pero cuenta con tasas un poco más por sobre la media del CDA a un año.

GASTOS

Los gastos están siempre presentes, ya sea una per­sona soltera o una pareja; y por ende es importante darle prioridad a los mis­mos, con un orden realista y necesario.

En cuanto al hogar: el al­quiler, servicios básicos, supermercado, el transpor­te, el ahorro y la vestimenta son los rubros principales de los cuales uno no se pue­de descuidar.

Por otro lado, los costes que pueden ser recortados por estar en un segundo plano suelen ser, por ejemplo, el servicio de cable, entrena­miento, salidas y planes de celulares.

INGRESOS

Con toda esta lista de gas­tos es importante destacar la cuestión del salario que cada uno maneja para los gastos ya indicados, a lo que mencionaba el asesor su punto de vista: “Para llevar una vida de clase media bá­sica creo que el ingreso per cápita de una persona solte­ra que vive fuera de su casa paterna sería de G. 4 millo­nes y la casada de G. 6 millo­nes, donde gran parte de ese ingreso iría al alquiler, pago de cuota de financiamiento de un departamento o casa a medio o largo plazo”.

A la hora de aconsejar so­bre la economía doméstica es muy importante remar­car el hecho de que es nece­sario ser constante para ver los resultados en el ahorro familiar.

PRESUPUESTO

FAMILIAR

Dar siempre prelación a los gastos más impor­tantes y al ahorro; todo lo que tenga que ver con pa­gos fijos y con referencia al hogar en primer plano, dejando lo demás para la revisión de los costos y de importancia.

LA REAL CAPACIDAD

DE INGRESO

Es necesario que la pa­reja se sincere en cuanto al monto que cada uno gana y el nivel de calidad de vida que uno pretende como pareja para mante­ner y poder fijar objetivos.

EL PRORRATEO

Entre ambos, según el nivel de ingreso, es im­portante siempre tener en cuenta que la res­ponsabilidad de pago es del 50/50 y que la otra persona ya cuenta con el mismo para su manejo personal.

GASTOS HORMIGAS

Es necesario, si no es casi una obligación, dis­minuir los ‘‘pequeños gastos’’ no planeados ya que ellos son los mayo­res desequilibrantes del presupuesto, los mismos llevan muchas veces a no poder llegar “bien” a fin de mes.

PLANIFICAR

Como pareja es muy importante no solo en lo psíquico pensar a futu­ro y buscar opciones de vida; lo mismo ocurre en lo financiero: es óptimo pensar en futuras adqui­siciones o mejoras en el hogar.

CONOCER

No se requiere de un co­nocimiento detallado ni extenso para saber be­neficiarse con los instru­mentos y ofertas finan­cieras en el mercado, para obtener las mejores con­diciones de tasa y plazo.